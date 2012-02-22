به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری ظهر چهارشنبه در همایش مشارکت حداکثری، انتخابات قانونمند با حضور جمعی از منتخبان جامعه تعاون، کار و تولید استان اظهار داشت: جامعه کارگری استان درصد بالایی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و این افراد در تمامی با حضور خود در تمامی صحنه‌های کشور در راستای دفاع از نظام و آرمان‌های انقلاب تلاش کرده‌اند.

وی به اهمیت بحث زمان‌شناسی و بصیرت مردم اشاره کرد و افزود: جامعه کارگری استان با بصیرت کامل و با زمان‌شناسی از تمامی اهدذاف انقلاب و نظام حمایت می‌کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه مردم باید با حضور خود در انتخابات در مقابل اقدامات تخریبی دشمن ایستادگی کنند، تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات نظام و انقلاب را در مقابل تمامی چالش‌ها و تهدید‌ها بیمه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان از استان‌های فعال و پویا در تمامی صحنه‌های کشور بوده است، ادامه داد: مشارکت در انتخابات سبب تثبیت نظام و و کاهش طمع استکبار جهانی نسبت به نظام می‌شود.

ادری بیان داشت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب انتخابات به معنی سرمایه‌گذاری برای کشور است و ملت ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات یک سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای کشور می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید نمایندگانی اصلح و توانمند را در این دوره از انتخابات انتخاب کنند، اضافه کرد: برخورداری از مجلسی کارآمد برای کشور و نظام به حضور حداکثری و رأی مردم در انتخابات بستگی دارد.