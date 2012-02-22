حمله هوایی آمریکا به ننگرهار/ 24 کشته و زخمی در تظاهرات ضد آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حمله هوایی آمریکا به یک مدرسه دخترانه در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان 11 کشته بر جا گذاشت.

ایساف نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد که تحقیقات درباره حملات هوایی آمریکا را آغاز کرده است.

پیش از این نیز در هشتم فوریه در پی حملات هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت کپیسا دست کم هشت کودک افغانی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه رسانه های افغانی از کشته شدن 24 کودک بر اثر سرمای شدید و یخبندان در ولایت بدخشان در 315 کیلومتری شمال شرق کابل در چهار روز گذشته خبر دادند.

همچنین رسانه های افغانی از کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن 19 نفر در ولایت پروان که در اعتراض به هتک حرمت قرآن توسط نظامیان آمریکایی به خیابانها آمده بودند، خبر دادند.

تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان زمانی آغاز شد که آنها قصد حمله به ساختمان فرمانداری را داشتند.

با وجود سرمای بی سابقه، هزاران نفر از مردم افغانستان با راهپیمایی در مناطق مختلف شعارهای "مرگ بر آمریکا" سر داده و خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در یک پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان افغان کرده اند که در میان آنها قرآن نیز وجود داشته است.