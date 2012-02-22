به گزارش خبرنگار مهر، منصور شریعتی چهارشنبه به انگیزه بسیاری از دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگا‌ه‌های علمی – کاربردی اشاره و تصریح کرد: این دانشجویان به دلیل اینکه قبل از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار می‌شود با انگیزه بیشتری به تحصیل می‌پردازند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید و مورد نیاز جامعه در دانشگاه‌های علمی و کاربردی برنامه ریزی‌ها و آینده نگری‌های مثمر ثمری صورت گرفته، تصریح کرد: در این دانشگاه‌ها سعی شده که برای 50 سال آینده برنامه‌ریزی شود و شغلهای که در آن زمان مورد نیاز جوامع است از اکنون برنامه‌ریزی و تربیت نیروی انسانی آن انجام گیرد.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی اصفهان بیان داشت: در دانشگاه‌های علمی و کاربردی تا 70 درصد دروس مهارتی و 30 درصد نظری است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دانشجویان تشکیل شده در سایر دانشگاه‌ها، زنان هستند این در حالی است که توازن جمعیتی در دانشگاه‌های علمی و کاربردی بر خلاف سایر دانشگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و آزاد است، تصریح کرد: در دانشگاه‌های علمی و کاربردی برخلاف سایر دانشگاه‌ها از اساتید با مقاطع مختلف تحصیلی استفاده می‌شود و ملزم به داشتن مدرک PHD در آنها نیست.

