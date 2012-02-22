چهار طرح آموزشی و پرورشی در جویبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید رنجبر مدیر آموزش و پرورش جویبار عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت: بهره برداری و احداث چهار طرح آموزشی و پرورشی در شهرستان جویبار آغاز شد.

وی اظهار داشت: این طرحها شامل افتتاح آموزشگاه شش کلاسه شهید قاسمی کوهی خیل از طرح مقاوم سازی، آغاز احداث دبستان شش کلاسه شهید رضاییان باغبان محله، احداث نماز خانه دبیرستان شهیدان بخشی و یوسفی و آغاز احداث آموزشگاه 12 کلاسه حضرت معصومه (س) در شهرستان جویبار است.

وی افزود: آموزشگاه شش کلاسه شهید قاسمی با اعتبار 210 میلیون تومان در یک طبقه برای استفاده 180 دانش آموز منطقه کوهی خیل جویبار احداث و به بهره برداری رسید.

رنجبر گفت: دبستان شش کلاسه شهید رضائیان باغبان محله از محل طرح تخریب وبازسازی با هزینه اولیه یک میلیارد ریال جهت احداث کلنگ زده شد.

وی تصریح کرد: نماز خانه دبیرستان شهیدان بخشی و یوسفی با مشارکت امام جمعه، خانواده های شهیدان بخشی و یوسفی و خیران با هزینه اولیه 50 میلیون ریال جهت احداث با حضور امام جمعه، فرماندا ، مسئولان شهری و خانواده های شهدا کلنگ زده شد.

مازندران دارای شش هزار واحد آموزشی و 500 هزار دانش آموز است.