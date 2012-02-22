به گزارش خبرنگار مهر، "دولتعلی حاتم‌اف" سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان امروز در نشستی خبری در تهران درباره احتمال خرید نفت ایران از سوی دولت این کشور گفت: عمده نفت تاجیکستان از روسیه تأمین می شود و ما آماده‌ایم که کار خرید بخشی از نفت مورد نیازمان را از ایران آغاز کنیم.

به گزارش مهر، جمهوری اسلامی ایران اخیرا صادرات نفت به کشورهای فرانسه و انگلیس را به دلیل اقدامات ضد ایرانی این کشورها قطع کرده است، ضمن اینکه صادرات نفت به کشورهای اروپایی دیگر ( اسپانیا، ایتالیا، هلند، یونان و پرتغال) در صورت بی توجهی به درخواستهای ایران، در آینده ای نه چندان دور قطع خواهد شد.

برهمین اساس، احتمال جایگزین شدن مشتریان آسیایی به جای کشورهای اروپایی در فروش نفت ایران قوت گرفته است.

وی در عین حال بر لزوم احداث یک خط لوله نفتی بین ایران و تاجیکستان برای انتقال نفت کشورمان به شهرهای این کشور تأکید کرد. سفیر تاجیکستان در ایران همچنین از پیشرفت 90 درصدی ساخت پروژه تونل استقلال تاجیکستان توسط مهندسان ایرانی خبر داد.