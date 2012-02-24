شماره جدید 24 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره آمده است:مرور لحظه به لحظهی 10 روز جشنواره فجر، گزارشی از نشستهای رسانهای فیلمهای حاضر در جشنواره و نظرخواهی از منتقدان و نویسندگان سینمایی درباره شگفتیها، ذوقزدگیها و سرخوردگیهای جشنوارهی فیلم فجر بخشهای اصلی این پرونده هستند. تصویر روی جلد این شماره هم به همین مناسبت به عکسی اختصاصی از علی مصفا، مانی حقیقی و پیمان معادی اختصاص یافته است.
در ادامه می خوانیم، در بخش سینمای ایران این شماره از مجله 24 علاوه بر بررسی فیلمهای روی پرده و کیفیت کار مهمترین بازیگران ماه پروندهای برای فیلم "شب واقعه" منتشر شده که در آن با حمید فرخنژاد بازیگر فیلم و شهرام اسدی کارگردان آن گفتوگو شده است. در بخش سینمای دنیا مجله هم علاوه بر مرور چهرههای ماه، نقلقولهای ماه و فیلمهای روی پرده، پروندهای دربارهی فیلم "آرتیست" منتشر شده است. گفتوگو با کارگردان، یادداشتهایی از مجید بسطامی و محسن آزرم و گزیده نقدهای منتقدان خارجی مهمترین بخشهای این پرونده هستند.
دیگر مطالب این شماره عبارتند از:در بخش تلویزیون پروندهای برای برنامه "پارک ملت" آماده شده که گفتوگو با محمدرضا شهیدیفرد اصلیترین مطلب آن است. در بخش تلویزیون مجله با محمدمهدی عسگرپور هم به به مناسبت سریال "شیدایی" مصاحبه شده است. گفتوگو با علیرضا عصار و ابراهیم حقیقی درباره علایق سینماییشان هم از مطالب بخش سینما و زندگی بیست و پنجمین شماره مجله24 است.
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