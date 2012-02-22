به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتصاب بازیکنان داماش و تعطیلی 2 روزه تمرینات این تیم جمعی از نفرات این تیم گیلانی ظهر امروز چهارشنبه راهی تهران شدند تا با امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش دیدار و گفتگو کنند.

در این نشست که با حضور محمدرضا مهدوی، کاپیتان و محمد محمدی، دروازه بان تیم داماش و امیر عابدینی برگزار شد، حاضرین به بررسی مشکلات این تیم پرداختند. بازیکنان تیم داماش در این جلسه تاکید کردند مشکلات مالی زیادی دارند اما به خاطر اینکه داماش تنها نماینده شهر رشت در لیگ برتر است فرصت دیگری را به مدیران این باشگاه می‌دهند تا به تعهدات خود در قبال بازیکنان عمل کنند.

در این جلسه امیر عابدینی به نماینده بازیکنان داماش وعده داد برای حل مشکلات مالی اقدامات ویژه‌ای انجام دهد و بازیکنان در حالی حاضر به از سرگیری تمرینات تیم شدند که هیچ امیدواری خاصی به آنها داده نشد.

بر اساس این گزارش، بازیکنان داماش همچنین درخواست کردند که مسئولان سیاسی و ورزشی استان گیلان برای حل مشکلات تنها نماینده رشت در لیگ برتر اقدامات لازم را انجام دهند و مقرر شد در دو بازی داماش برابر فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی به میدان رفته و پس از آن دو بازی اگر اقدامی در خصوص حل مشکلات صورت نگرفته بود، تصمیم دیگری بگیرند.

علی احمدی سراوانی، مدیر روابط عمومی باشگاه داماش با تایید اخبار فوق به خبرنگار مهر گفت: پس از این نشست بازیکنان موافقت خود را برای از سرگیری تمرینات اعلام کردند و از فردا پنجشنبه و پس از تعطیلی سه روزه تمرینات این تیم شاگردان مهدی تارتار برنامه‌های آماده سازی را برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ برتر از سر خواهند گرفت.