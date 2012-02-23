دستگیری سارق طلاجات اطفال/ اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سارقی که در خیابان نوبهار قم اقدام به سرقت تعدادی النگوی دختر پنج ساله کرده بود توسط ماموران کلانتری 25 قم دستگیر شد.



حسب اعلام مرکز 110مبنی بر اعلام سرقت طلاجات اطفال در خیابان نوبهار ماموران کلانتری 25سریعا به محل اعزام شدند.



ماموران کلانتری 25 پس از تحقیقات پلیسی در یک اقدام ضربتی سارق را که در مغازه ای در همان حوالی مخفی شده بود دستگیر کردند.



پلیس در همین رابطه به خانواده ها هشدار داد اجازه ندهند اطفال بدون حضور آنان در خارج از خانه و محیط های خلوت حاضر شوند.



رشد فرهنگ ترافیک در جامعه بستگی به رعایت قوانین و مقررات دارد



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم بیان کرد: رشد فرهنگ ترافیک در جامعه بستگی به رعایت قوانین و مقررات توسط شهروندان دارد.



سرهنگ فریدون ترکاشوند گفت: پایبندی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان به ویژه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه باعث رشد فرهنگ ترافیک در جامعه شده و کاهش تصادفات را به همراه دارد.



وی به ضرورت استفاده از کمربند و کلاه ایمنی اشاره کرد و افزود:‌یکی از اساسی ترین کارها در امر رانندگی با وسائل نقلیه، استفاده از کمربند ایمنی است که مستقیما در افزایش امنیت جانی راننده و سرنشین تاثیر دارد.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: در بررسیهای به عمل آمده در داخل شهرها نزدیک به نیمی از راکبان موتورسیکلت از کلاه و کمربند ایمنی استفاده می کنند.



وی ادامه داد: در حالیکه تحت شرایطی علاوه بر استفاده اجباری که قانون ملزم کرده است باید خود رانندگان و موتوسیکلت سواران نیز به این امر اهتمام ورزند و به منظور حفظ جان خود و سرنشینان از این وسائل استفاده کنند.



توصیه پلیس قم به والدین



مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان قم به والدین هشدار می‌دهد که بی حجابی و بدحجابی دختران و زنان ناآگاه اولین قدم در جهت شروع سوء استفاده مفسده جویان است.



به منظور پیشگیری از انحرافات اخلاقی و به دام افتادن فرزندانتان به آنها بیاموزید که همواره با پوشش اسلامی در خیابان ها و اماکن عمومی ظاهر شده و به اصالت ها و ارزش های اخلاقی و اسلامی توجه بیشتری داشته باشند.



در ادامه اطلاعیه پلیس قم آمده است: برای پوشش و نحوه آرایش موی سر فرزندان خود حد و مرزی مشخص کنید و توجه داشته باشید که نوع برخورد شما در این زمینه از حساسیت بالایی برخوردار است.



مشاوره فرماندهی انتظامی در پایان به خانواده ها توصیه کرد به فرزندان خود بیاموزند که همواره پلیس دوست و حامی آنها در برابر خطرات است و در صورت بروز هر گونه مشکل باید به پلیس مراجعه کنند.



اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی در قم



طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در قم اجرا شد.



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران یگان امداد قم نسبت به اجرای این طرح در محدوده تعدادی از کلانتری‌های قم اقدام کردند.



با اجرای این طرح 28 دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک و پلاک و سه دستگاه خودرو متخلف توقیف، 10 نفر نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.



متهمان دستگیر شده به همراه پرونده قضایی به دادسرا اعزام شدند.