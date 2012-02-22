امارات متحده عربی بزرگترین واردکننده کالا از اصفهان است

اسدالله احمدی ونهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اداره کل گمرک استان اصفهان در 11 ماه سال 1390 تشریفات صادرات 794 هزار و 253 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 326 میلیون و 957 هزار دلار را انجام داده است، اظهار داشت: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 9 درصد کاهش و از حیث ارزش 70 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بخش صنعتی و شیمیایی با اختصاص 96 درصد از وزن و 48 درصد از ارزش، بیشترین سهم را طی این مدت داشته است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان تصریح کرد: عمده ترین اقلام این بخش آهن آلات و فولاد با 240 میلیون و 58 هزار دلار، فرش ماشینی با 140 میلیون و 71 هزار دلار و مصنوعات مس با 51 میلیون و 31 هزار دلار بوده است.

وی بیان داشت: سهم بخش صنایع دستی شامل فرش دستبافت، مصنوعات گران‌بها شامل طلا و نقره و سایر صنایع دستی از لحاظ ارزش حدود 48 درصد کل صادرات گمرکات استان اصفهان و به میزان 638 میلیون و 588 هزار دلار بوده است.

احمدی ونهری با اشاره به اینکه صادرات اداره کل گمرک استان اصفهان در 11 ماه سال 1390 شامل 230 نوع کالا به 64 کشور جهان بوده، ادامه داد: امارات متحده عربی با 628 میلیون و 386 هزار دلار کالا از طریق گمرک استان جایگاه نخست را در بین 64 کشور به خود اختصاص داده و در مکان دوم افغانستان با وارد کردن 274 میلیون و 946 هزار دلار و عراق با 235 میلیون و 542 هزار دلار در جایگاه سوم قرار دارد.

وی اظهار داشت: مصنوعات طلا و نقره با 563 میلیون و 767 هزار دلار، آهن آلات و فولاد با 240 میلیون و 59 هزار دلار و فرش ماشینی با 140 میلیون و 71 هزار دلار عمدترین اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان بوده است.

مدیر کل گمرک استان اصفهان تصریح کرد: طی مدت یاد شده 148 هزار 366 تن کالا به ارزش 967 میلیون و 720 هزار دلار وارد گمرک استان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 56 درصد کاهش و از لحاظ ارزش120 درصد رشد داشته است .

وی اظهار داشت: عمده‌ترین کالاهای وارداتی به این گمرک، شمش طلا با 749 میلیون و 553 هزار دلار، ماشین آلات صنعتی با 47 میلیون و 475 هزار دلار، لوازم برقی صنعتی 40 میلیون و331 هزار دلار، بوده است.

احمدی ونهری بیان داشت: عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به مقصد گمرک اصفهان امارات متحده عربی با 749 میلیون و 553 هزار دلار، ایتالیا با 47 میلیون 475 هزار دلار و آلمان با 40 میلیون و 331 هزار دلار بوده‌اند.

وی بیان داشت: در 11 ماه سال 1390 درآمدی معادل 825 میلیارد و 281 میلیون ریال وصول و به خزانه واریز شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 117 درصد رشد داشته است .

مدیر کل گمرک استان اصفهان همچنین افزود: یک هزار و 196 فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 188 میلیارد و 705 میلیون ریال در واحد قضایی تشکیل شده است که از نظر تعداد شش درصد کاهش و از نظر ارزش 5 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.