به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره برنامه‌های اقتصادی رادیو با حضور محمد حسین صوفی معاون صدا ، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و جمعی از مدیران و برنامه سازان رادیو در استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم موسوی تبار مدیر رادیو اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال 90 به جهاد اقتصادی اظهار کرد: رسانه ملی در این شرایط بر خود دانست آرایش حرفه‌ای متناسب با اهداف نامگذاری سال داشته باشد و معاون صدا نیز سیاست‌های اصولی برنامه ریزی در این زمینه را ابلاغ کرد که به پرداخت هوشمندانه نسبت به جهاد اقتصادی انجامید.

وی با اشاره به سرفصل‌هایی چون اطلاع رسانی، آموزش و مباحث نظری گفت: از 17 شبکه رادیویی جز آوا، نوا و پیام تا پایان بهمن 90 بیش از 200 عنوان برنامه نمایشی و انواع برنامه‌های ترکیبی رسید که سرجمع آنها 271 هزاردقیقه معادل 4 هزار و 523 ساعت برنامه تولید و پخش شد. در این میان بیش از 152 اثر رادیویی نیز به همراه 16 مقاله به جشنواره رسید که سرانجام 35 اثر رادیویی و 14 مقاله امتیاز لازم برای اخذ جایزه را کسب کردند.

برگزاری همایش رادیو و جهان اقتصادی

همچنین صوفی نیز با بیان اینکه امروز فرصت و بهانه ای برای تجلیل از دست اندرکاران تولید برنامه‌های اقتصادی فراهم شده، در سخنانی اظهار کرد: نامگذاری سال 90 مدبرانه و هوشمندانه بود و ما با مقایسه ابتدای سال تاکنون به این تدبیر خردمندانه پی می بریم. در رسانه ملی نیز رادیو تجارت که در زمان محدودی با تنوع محدود برنامه صرفا در جغرافیای تهران برنامه پخش می‌کرد با نام رادیو اقتصاد توسعه پیدا کرد و 24 ساعته شد.

وی افزود: در این سال به ویژه با بحران اقتصادی آمریکا و جنبش وال استریت و بحران اقتصادی اروپا نگاه به اقتصاد و علم به آن تغییر پیدا کرد و به آن توجه بیشتری شد. تحریم بانک مرکزی و خرید نفت تاکنون با تصمیمات هوشمندانه نه تنها مشکلات جدی برای ما ایجاد نکرده بلکه به واسطه ایجاد ان برای مقابله با آن توفیقات بسیاری شامل حال ما شده است.

معاون صدا ادامه داد: تصمیم عدم فروش نفت به انگلیس و فرانسه نیز خردمندانه بوده و رادیو بهتر است پیرامون این تصمیم نیز به برنامه سازی اقدام کند. در آینده نیز همایش دیگری با عنوان رادیو و جهان اقتصادی برگزار خواهد شد.

صوفی با اشاره به تاسیس شورای اقتصادی رادیو درباره مخاطبان برنامه‌های اقتصادی گفت: مردم به برنامه‌های تخصصی بیش از برنامه های گروهی عنایت دارند بنابراین بهتر است رویکرد توسعه برنامه‌های تخصصی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و در این برنامه‌ها امیدواری به آینده، رفع نگرانی‌ها، ایجاد آرامش در جامعه و عدم بزرگنمایی مشکلات اقتصادی نمود پیدا کند.

نقش بی‌بدیل رادیو در رشد اقتصاد

در ادامه مراسم میرتاج الدینی نیز در سخنانی از طرح‌های مصوب دولت در زمینه اقتصادی و جریان سازی در این حوزه نام برد و اظهار کرد: سال جهاد اقتصادی در نامگذاری سپر محکمی بود که در مقابل جنگ اقتصادی ما را آماده دفاع می کرد. تاسیس رادیو اقتصاد نیز حرکت سازنده‌ای بود که اگر چنین حرکتی از سوی هر کدام از دستگاهها انجام می شد به مجموع کار بزرگی می‌رسیدیم.

وی همچنین به ارائه اظهاراتی درباره اصلاح قانون گذاری در مجلس و به طول انجامیدن تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی 2 سال پرداخت و تصریح کرد: این قانون به صرفه‌جویی 12 میلیارد دلار در عرصه بنزین وانرژی منجر شد و ما بعد از آن دیگر بنزین و گازوئیل به کشور وارد نکردیم. در زمینه رشد اقتصادی نقش رادیو بی بدیل است و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت چرا که باعث ارتقاء و رشد جامعه می‌شود.

در ادامه اهدای جوایز با حضور صوفی ، میرتاج الدینی و موسوی تبار پس از قرائت بیانیه هیئت داوران به این شرح برگزار شد:

بخش نمایش

صادق داوری فر - تهیه کننده

رویا فلاحی - بازیگر زن

مریم رژگلی- نویسنده- رادیو تهران

ایوب آقاخانی- کارگردان- مرکز هنرهای نمایشی

فریدون محرابی- بازیگر مرد - مرکز هنرهای نمایشی

پیام های بازرگانی و آنونس

زهرا ولی پور

عبدالله عبدی تهیه کننده - رادیو اقتصاد

بخش آزاد

حسن بنایی - تهیه کننده - رادیو ایران

عبدالله عبدی - رادیو اقتصاد

علی همراز - گوینده - رادیو فرهنگ

حسن توکلی - نویسنده - رادیو معارف

اعظم حبیبی - گزارشگر- رادیو ایران

علی اصغر نادر پور - گزارشگر - رادیو ایران

زهرا بهروزی - سردبیر - صدای آشنا

بخش ترکیبی

جعفری - تهیه کننده - رادیو جوان

شاهین شرافتی- سردبیر- رادیو جوان

امیر نظری - کارشناس مجری- رادیو سلامت

سحر جولایی- صدابردار - رادیو سلامت

سهمیه نجفی - گزارشگر- صدای آشنا

فاطمه دیبا - گوینده - رادیو فرهنگ

سمیه محمدی - گوینده - رادیو البرز

مهدی دبستانی - ایران صدا

نوید دانشور - گزارشگر - رادیو البرز

بخش مستند

گیتی محمدی - تهیه کننده - رادیو البرز

سید محمدرضا میرحسینی- گزارشگر - رادیو تهران

روشنک بهرام زاده - صدا بردار - رادیو اقتصاد

فرزین رنجبر - گوینده - رادیو تهران

لیلا علاقه مند - سردبیر - اقتصاد

منیر خیاط فراهانی - نویسنده - گفتگو

شیوا رمضانی - نویسنده - البرز

مهدی شیان - تهیه کننده - اقتصاد

حمیدرضا فجوری - سردبیر - اقتصاد

احسان کرمی - مجری - تهران

میثم عبدی - نویسنده - تهران

روزبه رضوی - صدابردار - البرز

امیر محمد صمصامی - مجری - البرز

مرتضی دهوندی - تهیه کننده - البرز

علی صالح نیا - سردبیر - ورزش

مریم الوندی - گزارشگر - اقتصاد

شهلا صوفی- صدابردار - اقتصاد

پورکاظمی - کارشناس - اقتصاد

مریم جهانی - نویسنده - فرهنگ

نرگس سادات احمدی - گزارشگر - ایران صدا

ملیحه کیان - گزارشگر - فرهنگ

سارا عشقی نیا - تهیه کننده - ایران صدا

علی برخورداری - سردبیر- معارف

علیرضا نوری - گزارشگر - فرهنگ

احمدرضا صدر - گزارشگر- ایران

مسعود معینی پور - کارشناس مجری - معارف

حصاری - صدابردار - ورزش

بخش میزگرد

میترا نیک فر - نویسنده - فرهنگی

رفیعی - کارشناس - معارف

ساسان شاه ویسی - کارشناس - گفتگو

بهزاد محمدزاده - سردبیر - ایران

بخش مقالات علمی

نفر اول : نصرالله ساداتی برای مقاله جهاد اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری و وظیفه رادیو در پیگیری مطالبات رهبری

مرکز تحقیقات صدا و سیما

نفر دوم: زینب جهاندار برای مقاله رادیو در تحقق مطالبات رهبری در سال جهاد اقتصادی

نفر سوم: حسین عباسی فر و سید رضا نخلی برای مقابله نقش رسانه ها در تربیت اقتصادی - رادیو معارف

بخش تحقیق

نفر اول : حمید گنجایش - تولیدات اقتصادی رادیو محور درباره اقتصادی نظری

نفردوم: منیر خیاط فراهانی - نقش رادیو در توسعه اقتصاد ملی - رادیو گفتگو

محمد اسماعیل زاده

محمد مجدی

مهدی نیک فر و نازنین جلالی - نقش رسانه در توسعه اقتصادی - دانشگاه قزوین

عفت رسولی - رسانه الگوهای زندگی اقتصادی زنان و خانواده - رادیو فرهنگ

ایوب تقوی ، نصرالله ساداتی - تعامل رادیو با نهادهای اقتصادی

سمیه عبدالهی - رادیو و فرایندهای مدیریت پیام - دانشگاه علامه طباطبایی

مجید خبازی

جواد اسماعیلی و فاطمه حق وردی - ایران صدا

بخش ویژه شبکه‌های برتر

رضا رضایی - مدیر ایران صدا

کاظم کاظم زاده - مدیر رادیو فرهنگ

حمید شیخ محمدی - مدیر رادیو ایران

حاشیه‌ها:

- دقایق آغازین برنامه با قطع برق در صدا و سیما همراه بود و خبرنگاران برای نخستین بار بدون مشکل خاصی از بخش حراست گذشتند. حین اجرای برنامه نیز یک لحظه سالن در تاریکی مطلق فرو رفت!

- میرتاجدینی خاطره ای از نشستی با حضور رییس جمهور تعریف کرد که در آن احمدی نژاد خطاب به حاضران گفته بود من پیش شما درس پس می‌دهم اما مترجم عربی به اشتباه این را من به شما درس می‌دهم ترجمه کرده بود. معاون پارلمانی در ادامه این اشتباه را گوشزد کرده و مترجم این بار ترجمه صحیحی از این اصطلاح ارائه داده بود. اما طبق گفته میرتاجدینی این موضوع در یکی از رسانه ها ناشی از اشتباه رییس جمهور معرفی شده بود.

او به واسطه تعریف این خاطره می‌خواست اهمیت و نقش رسانه‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد را گوشزد کند.

- مراسم به شدت خسته کننده و با سه سخنرانی پشت سر هم برگزار شد که این موضوع باعث شد برگزیدگان با دریافت جایزه یک راست سالن را ترک می‌کردند و زمان اهدای جوایز آخر تالار تقریبا خالی شده بود.