اخلاق انتخاباتی باید رعایت شود/ تخریب اعتماد زداست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهرچهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات، هیئت نظارت و داوطلبان تائید شده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی که دراستانداری مرکزی در اراک برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت وجود ولایت، شهدا و پشتیبانی مردم در اوج اقتدار و عزت قرار گرفته، به آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی اشاره و بر رعایت اخلاق انتخاباتی تاکید کرد و گفت: حضور در انتخابات تکلیف شرعی و وظیفه دینی و ملی است.

وی با بیان اینکه داوطلبان باید مردم را در ادای وظیفه شرعی خود یاری کنند، افزود: رعایت اخلاق انتخاباتی در کنار پرهیز از تخریب دیگر نامزدها می تواند در حضور مردم تاثیر منفی بگذارد.

وی با اشاره به اینکه دشمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات تلاش فراوانی آغاز کرده و از رسانه های استکباری استفاده می کند، گفت: مسئولان نامزدهای انتخاباتی و طرفدران آنان برای حضور گسترده مردم در 12 اسفند ماه آتی پای صندوق های اخذ رای تلاش کنند.

انتخابات دستاورد بزرگ نظام است

استاندار استان مرکزی اضافه کرد: هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی استان همه توان خود را برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با شعار عدالت محوری، قانون مداری، امانت داری و حضور گسترده به کار گرفته است.

شعبانی فرد افزود: برگزاری انتخابات در ایران یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است و مجلس شورای اسلامی در این عرصه از جایگاه بالا و والایی برخوردار است.

وی یادآور شد: مردم با حضور گسترده در انتخابات در تعیین سرنوشت خود دخالت می کنند و همچنین مردم سالاری دینی نظام مقدس جمهوری اسلامی در دنیا بیش از پیش نمایان می شود.

داوطلبی آمایش بزرگ

استاندار استان مرکزی اظهار کرد: نامزدهای انتخاباتی تنها برای خدمت به مردم در این آزمایش بزرگ حضور یافته اند بنابراین باید قانون انتخابات و اخلاق تبلیغاتی را رعایت کرده و از تخریب یکدیگر پرهیز کنند.

شعبانی فرد اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان باید به گونه ای رفتار کنند تا مردم نسبت به حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات تشویق و ترغیب شوند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نشان از پایبندی راسخ ملت به نظام اسلامی، نمایشگاه رشد ملی و استقامت همه جانبه در برابر دشمنان است.

عملکرد داوطلبان همچنان رصد می شود

استاندار استان مرکزی بیان کرد: مردم با نثار جان و مال خود از انقلاب اسلامی در برابر بیگانگان و مخالفان دفاع کرده بنابراین دشمنان باید بدانند که ملت برای پاسداری همه جانبه از ارزش های اسلامی مصمم بوده و هستند.

شعبانی فرد گفت: ملت ایران اسلامی با تبعیت محض از ولایت فقیه تحریم ها و تهدیدهای دشمنان را بی اثر کرده اند و کشور در مسیر تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی به صورت توفنده در حال حرکت است.

وی اضافه کرد: دستگاه های نظارتی و بازرسی به صورت شبانه روزی و با دقت فعالیتهای انتخاباتی نامزدها، طرفداران آنان و رسانه ها را رصد می کنند و با قاطعیت به تخلف های انتخاباتی در زمان کوتاه توسط مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.

نقش داوطلبان در انتخابات پرشور کلیدی است

سخنگوی هیئت نظارت بر نهمین دوره انتخابات استان مرکزی نیز در این نشست گفت: همه باید برای حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کنیم که نقش نامزدهای انتخاباتی در این عرصه کلیدی و اثرگذار است.

حجت الاسلام محمدتقی عزیزی افزود: بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و تا زمان موفقیت در انتخابات و اخذ اعتبارنامه ادامه دارد بنابراین با دقت زیاد قانون انتخابات باید رعایت شود.