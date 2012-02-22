تبدیل اصفهان به قطب سوم خودروسازی نیازمند تهیه نقشه راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدخواستی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه نمایشگاه خودرو به خودی خود جذاب است و خودرو نیز موضوعی است که همه افراد در آن صاحب نظر هستند، اظهار داشت: به همین دلیل کار کردن در این صنعت سخت است و برگزاری نمایشگاه در این حوزه نیز توقعات و انتظارات خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: اصفهان در زمینه تولید قطعات جایگاه مناسبی دارد و از تکنولوژی خوبی برخوردار است به همین دلیل کافی است که در بحث پلت فرم نیز با جدیت وارد عمل شود تا به قطب سوم تولید خودروی کشور تبدیل شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: صنعت خودرو در اصفهان به قطعه سازی محدود شده و به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کند اما در صورت تأمین مواد اولیه و حل مشکلات گشایش اعتبار، می‌تواند پتانسیلهای وسیع خود در این بخش را به خدمت گیرد.

وی تصریح کرد: چنانچه استان اصفهان که در حوزه اکثر صنایع قدمت و تجربه فراوانی دارد، در زمینه صنعت خودرو نیز وارد شود، می‌تواند تحول آفرینی‌های زیادی در این صنعت ایجاد کند.

یزد خواستی با اشاره به انجام آخرین مذاکرات مسئولان استان در این خصوص طی هفته گذشته، اظهار داشت: مسئولان استان در این خصوص بسیار پیگیر و متمایل هستند.