665 هزار نفر در استان زنجان واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در همایش دهیاران، بخشداران، شهرداران و شوراهای اسلامی شهر و روستای استان زنجان، دولت نهم و دهم را موفق ترین دولت در توجه به اقشار جامعه یاد کرد و افزود: دولت عدالت محور به خصوص توجه به قشر آسیب پذیر را اولویت کاری خود قرار داده است.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی نباید جناح بندی در جامعه حاکم باشد از این رو این جناح بندی باعث ایجاد آسیب در جامعه می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان افزود: قبل از دولت نهم دولتهایی بودند که به جناح بندی و قومی گرایی پرداختند و لذا این امر در جامه باعث ایجاد اختلاف در جامعه شد به همین خاطر دولت عدات محور همه مردم را در یک نگاه دید و خدمات را به همه مردم ارائه داد و این امر نگاه فتنه انگیز دشمن را خنثی کرد.

احمدی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی با داشتن مردمی ولایتمدار و رهبری فرزانه توانسته همواره در صحنه های مختلف پیروز شود لذا در این راستا باید به مردم خدمات درست ارائه داد زیرا حق مردم آن طور که باید محقق نشده است.

معاون سیاسی استاندار زنجان در ادامه روستاییان را ساده ترین مردم جامعه یاد کرد و گفت: دولت عدالت محور ارائه خدمات به روستاییان در همه بخشها را اولویت کاری خود قرار داده و بیشتر از این هم به روستاییان خدمت خواهد کرد.

احمدی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را حساس ترین انتخابات یاد کرد و افزود: مردم با حضر حداکثری خود در انتخابات توطئه ها و نقشه های شوم دشمن را خنثی می کنند لذا در این راستا باید انتخابات سالم برگزار شود.

وی ادامه داد: انتخابات کاملا قانونی برگزار می شود و با هر گونه عدم رعایت قوانین و ضوابط در انتخابات برخورد قاطع خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: دشمن برای اینکه حضور مردم را در عرصه سست کند با انواع ترفندها وارد میدان شده لذا در این راستا باید مردم هوشیار باشند زیرا مردم استان در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین حضر را در صحنه داشتند.

احمدی اجرای هدفمند سازی یارانه ها را یکی از برگ های زرین و موفقیت آمیز دولت دالت محور یاد کرد و گفت: اجرای این طرح دهکهای پایین جامعه را به دهکهای بالا سوق داد زیرا دشمنان غربی فکر نمی کردند این طرح به خوبی در جامعه اجرا شود.