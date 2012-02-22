45 نفر برای تصدی سه کرسی مجلس در قم رقابت می کنند

عبدالسعید حقیقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا بعد از ظهر چهارشنبه تعداد نامزدهای انتخابات مجلس نهم در قم 45 نفر است، گفت: از این تعداد سه نفر زن و 42 نفر مرد هستند که 6 نفر از این افراد روحانی هستند.



وی با اعلام اینکه 501 شعبه اخذ رأی در سراسر استان و بخش‌های تابعه مسئولیت جمع آوری آرا را بر عهده دارند، ادامه داد: حدود 9 هزار نفر نیز در شعب اخذ رای امور مختلف انتخابات را انجام می دهند.



فرماندار قم ادامه داد: از این تعداد بین 5 تا 7 نفر عضو شعبه، یک نفر اپراتور، 3 تا 4 نفر ناظر شورای نگهبان، یک نفر بازرس وزارت کشور و نیروهای انتظامی و یک نفر نیز نماینده فرماندار هستند که در هر شعبه مستقر می‌شوند.



وی در خصوص تعداد شعب اخذ رأی اضافه کرد: شعبات اخذ رأی در استان و بخش مرکزی 432 شعبه، در بخش کهک 23 شعبه، بخش خلجستان و سلفچگان 16هر کدام 16 شعبه و در بخش جعفرآباد 14 شعبه است.



حقیقی مقدم زمان آغاز تبلیغات نامزدها را از ساعت 8 صبح پنج شنبه چهارم اسفندماه اعلام کرد و بیان داشت: این مهلت تا ساعت 8 صبح روز یازدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.



وی از جانمایی صد نقطه در سطح مناطق هشت گانه شهرداری ویژه تبلیغات نامزدها خبر داد و گفت: نامزدها می‌توانند کلیه جلسات توجیهی و آموزشی خود را در این نقاط برگزار کنند.



فرماندار قم با بیان اینکه تا کنون تمامی نامزدها در چهارچوب قانون حرکت کرده اند ابراز امیدواری کرد: این روند تا پایان مهلت تبلیغات ادامه پیدا کند.



وی همچنین از فعالیت کمیته بررسی تخلفات در این ایام خبر داد و افزود: این کمیته در طول شبانه روز در تمامی بخش‌ها گشت زنی و با موارد احتمالی تخلف برخورد می کند.



حقیقی مقدم ادامه داد: در قانون برای متخلفان از جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی تا جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته شده است.