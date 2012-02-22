استاندار قم از محله چهارمردان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور و هیئت همراه ظهر چهارشنبه در بدو ورود به محله چهارمردان قم، وارد گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) شده و با حضور بر مزار شهیدان مهدی و مجید زین الدین و جمعی از سرداران و شهدای این گلزار، ضمن قرائت فاتحه و نثار شاخ گل، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.



استاندار قم سپس با حضور در امامزاده شاه حمزه(ع)، ضمن زیارت و بازدید از محوطه پیرامونی این اثر فرهنگی، تاریخی، دستور پیگیری و تامین اعتبار لازم برای احیا، بهسازی و مرمت این امامزاده واجب التعظیم را صادر کرد.



همچنین وی در مسیر از مدرسه قرانی در حال ساخت توسط خیرین در یکی از معابر محل بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.



حضور در دبیرستان پسرانه جدا و بازدید از روند احداث سالن ورزشی این مدرسه برنامه بعدی حجت الاسلام موسی‌پور را تشکیل می داد که در این بخش استاندار قم طی سخنان کوتاهی ضمن پاسخ به ابراز احساسات دانش آموزان گفت: این سالن ورزشی 30 در صد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار بر این شده که حداکثر ظرف 5 ماه احداث و تکمیل شود.



وی با اشاره به مشکل خرابی آسفالت محوطه این مکان آموزشی، از شهردار قم خواست تا هر چه سریع تر نسبت به آسفالت حیاط مدرسه اقدام نماید.



استاندار قم همچنین در بازدید از مسیر اتصال بلوار محدث قمی به 55 متری فردوسی و سی متری شهید کلهری، با اشاره به معضل ترافیک این منطقه، بر لزوم تسریع در اجرای طرح های بازگشایی مسیرهای یاد شده تاکید کرد.



حجت الاسلام موسی پور در ادامه از پروژه مقاوم سازی دبیرستان دخترانه مبعث چهارمردان بازدید کرد و گفت: امسال بیش از8 طرح مقاوم سازی در مدارس استان در حال اجراست که با توجه به اهمیت موضوع باید هر چه سریع تر مدارس قدیمی و نیازمند استحکام شناسایی و برای مقاوم سازی آن ها برنامه ریزی و تامین اعتبار لازم شود.



بازدید از محل و بافت های فرسوده چهارمردان برنامه بعدی بود که بر اساس آن استاندار قم از برخی معابر محل بازدید و با مسائل و مشکلات این محلها آشنا شدند.



وی در این بازدید تنگی معابر، فرسودگی منازل، زمین های رها شده و مشکل آب های سطحی را از جمله مشکلات اصلی و مشترک محلات و بافت های قدیمی شهر قم به ویژه محله چهار مردان عنوان و بر لزوم تلاش جدی و برنامه ریزی دقیق شهرداری و دیگر دستگاه های مسول در جهت رفع مشکلات یاد شده تاکید کرد.



همچنین استاندار قم در خلال این بازدید، در بیت مرحوم آیت الله العظمی بهاء الدینی حضور یافته و به مقام شامخ این عالم فرزانه ادای احترام کرد.



حجت الاسلام موسی پور با بیان این که محله چهار مردان کانون پرورش مفاخر و چهره های دینی و انقلابی ارزشمندی نظیر آیت الله بهاء الدینی است، به اهمیت پاسداشت و معرفی این مفاخر و بزرگان در الگو دهی به جامعه و نسل های امروز اشاره و بر لزوم تلاش در جهت مرمت، بهسازی و احیای بنای بیت تاریخی آن مرحوم و نیز طراحی و نصب یادمان مناسب در محل تاکید کرد.



حضور در مسجد چهارمردان دیگر بخش برنامه بازدید را تشکیل می داد که طی آن استاندار قم و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان ضمن اقامه نماز جماعت، در فضایی صمیمی و دیداری چهره به چهره با مردم، مسائل و مشکلات محل را مورد بررسی قرار دادند.



دیدار با خانواده شهدا و ایثار گران محل آخرین برنامه بازدید نیمروزی بود که بر اساس آن 40 گروه به سرپرستی معاونان استاندار و مدیران ارشد استان به نمایندگی از سوی استاندار قم برای سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران محل اعزام شدند.