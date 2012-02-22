برگزاری دوره آموزشی برای کاربران انتخابات در شهرستان گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی در جلسه آموزشی کاربران و راهبران انتخابات مجلس شورای اسلامی این شهرستان گفت: در این دوره چهار روزه 80 نفر از کاربران و راهبران شعب ثبت نام و اخذ رای و ستاد انتخابات این شهرستان در قالب گروه های شش نفره، آموزشهای لازم را در زمینه نحوه استعلام شماره ملی با استفاده از نرم افزار مربوطه را فرا می گیرند.

فرماندار شهرستان گیلانغرب همچنین در نشست کمیته روابط عمومی و تبلیغات انتخابات این شهرستان با بیان اینکه انتخابات برای نظام یک مساله حساس و فوق العاده و برای مجریان منحصر به فرد و با اهمیت است، تصریح کرد: لزوم دقت در پوشش و رصد کامل برنامه های تبلیغاتی نامزدها باید مورد تاکید اعضای این کمیته قرار گیرد.

رستمی با بیان اینکه با هرگونه تخطی از قانون و همچنین تبلیغات غیرمجاز و مغایر با قانون برخورد می شود، گفت: کاندیداها و طرفداران آنها باید به اصل مهم رعایت قانون در انجام تبلیغات توجه کنند.

در این نشست در خصوص چگونگی پوشش فضای تبلیغاتی و همچنین موارد دیگری در خصوص نحوه و اماکن مورد نظر برای تبلیغات کاندیداها تصمیم گیری شد و اعضای کمیته در زمینه وظایف خود توجیه شدند.

اشتغال برای 2244 نفر در جوانرود

فرماندار جوانرود گفت: سهمیه تعهد ایجاد اشتغال این شهرستان دو هزار و 220 نفر بوده که تاکنون برای دو هزار و 244 نفر ایجاد اشتغال شده است.

مصطفی عظیمی در نشست شورای اداری افزود: تاکنون در بخش مشاغل خانگی 748 طرح با اعتبار 36 میلیارد و 434 میلیون ریال به بانکها معرفی شده که 687 طرح در بخش مستقل و 61 طرح دیگر در بخش پشتیبان بوده است.

وی تصریح کرد: یک هزار و 514 نفر تاکنون در بخش مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند که یک هزار و 95 نفر در بخش مستقل، 72 در بخش پشتیبان و 347 نفر تحت پوشش هستند.

فرماندار جوانرود در ادامه به پیشرفت پروژه های عمرانی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: 133 پروژه عمرانی در جوانرود با 75درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

مصطفی عظیمی اعتبار این پروژه ها را 73 میلیارد و 621 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون 30 میلیارد و 750 میلیون و 200 هزار ریال معادل 41 درصد آن تخصیص پیدا کرده است.