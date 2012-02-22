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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

سفر هیئتی از لیبی به عراق/مالکی سیاستهای قذافی و صدام را شبیه هم دانست

سفر هیئتی از لیبی به عراق/مالکی سیاستهای قذافی و صدام را شبیه هم دانست

نخست وزیر عراق در دیدار اعضای یک هیئت لیبیایی با وی، سرنگونی رژیم صدام را به مثابه بهار آزادی در کشورش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، "نوری المالکی" در دیدار هیئتی لیبیایی متشکل از روزنامه نگاران و انقلابیون گفت : بهار آزادی عراق پیش از بهار عربی(زمانی که رژیم صدام مزدور غربی ها و مورد حمایت رژیمهای مرتجع عربی سرنگون شد) شکل گرفت.

وی اظهار داشت : مردم عراق در شرایط سخت به مسئولیت خود عمل کردند و با حملات تروریستی به مقابله برخاستند و هم اکنون کشور شاهد بهار آزادی است.

مالکی افزود: اراده مردمی در نهایت پیروز می شود و همه  انقلابهای عربی نیازمند صبر است و باید از تجارب انقلابهای قبلی خود استفاده کنند .

نخست وزیر عراق گفت : مرحله ای که لیبی در آن قرار دارد مهم و حساس و نیازمند صبر مضاعف است.

نخست وزیر عراق ضمن حمایت کشورش از تجربه دموکراسی لیبی ذکر کرد: رژیمهای دیکتاتوری فقط ویرانی برای مردم خود به ارمغان می آورند و خرابیهای به بار آمده در عراق و لیبی گواه بارزی از سیاستهای رژیم صدام و معمر قذافی است.

هیئت لیبیایی نیز گفت: لیبی در مرحله انتقالی که دشوارترین مراحل است به سر می برد و مردم لیبی دوست دارند از تجربه عراقی ها به ویژه در زمینه های سیاسی و امنیتی استفاده کنند.

کد مطلب 1541290

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