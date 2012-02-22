هزار دانش آموز مازنی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان نجیب زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 260 دانش‌آموزان دختر شهرستان آمل به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه دو هزار دختر دانش‌آموز آملی به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند، یادآور شد: در مرحله نخست 260 دانش‌آموز دختر با بدرقه مسئولان و خانواده‌ها در قالب اردوی راهیان نور به جنوب اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این دانش‌آموزان به خوبی می‌توانند با حال و هوای جبهه‌ها آشنا شوند و بدانند چه کسانی و در چه شرایطی برایشان از جان گذشتگی کردند.

نجیب زاده ادامه داد: از آغاز اعزام دانش آموزان در قالب راهیان نور تاکنون بیش از 956 نفر از دانش آموزان بسیجی پسر شهرستان آمل به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

این مسئول سپاه کربلای مازندران، اعزام جوانان و نوجوانان نسل سوم انقلاب را به مناطق جنگی یکی از بهترین راه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: راهیان نور با بازدید از مناطق عملیاتی جبهه‌ های جنگ با دلاورمردی ها و ایثار و فداکاریهای رزمندگان و مدافعان حریم اسلام و ولایت بیشتر آشنا می شوند.

نجیب زاده، از اعزام 197 دانش اموز دختر بهشهری یادآورشد: آشنایی با راه و رسم و سیره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باعث ارتقای بصیرت و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در بین جوانان و نوجوانان بویژه دانش آموزان در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، حریم ولایت و استمرار راه پاک و نورانی شهدا می شود.

وی در ادامه گفت: 200 دانش آموز دختر بابلی به منظور آشنایی با رشادت های ایثارگران در دوران دفاع مقدس عازم مناطق جنوب کشور شدند.

وی بیان داشت: دانش آموزان دراین مناطق از آثار بر جای مانده از دوران جنگ در شهرهای شلمچه، دهلوایه، فکه، شوش، آبادان وخرمشهر بازدید خواهند کرد.

نجیب زاده افزود: در مرحله اول تعداد 215 دانش آموز دختر ساروی با دو دستگاه خودرو به همراه سرپرستان خود عازم مناطق راهیان نور شدند.

وی با بیان اینکه مرحله دوم این اعزام در هشتم اسفند ماه انجام می شود افزود: 230 نفر دیگر در مرحله دوم اعزام خواهند شد.