انتخابات مجلس امتحان بزرگی برای ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن امیری عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اظهار داشت: با توجه به شرایط بسیار حساس و موقعیت خطیری که نظام و مملکت ما در آن قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این امتحان بزرگی که در محضر خداوند متعال داشته به عنوان اعضای شورای فرهنگ عمومی نور موظف هستیم که با برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای انتخابات، زمینه حضور حداکثری مردم را در پای صندوقهای رای فراهم کنیم.

امام جمعه نورافزود: این مشارکت می تواند به غربیها بفهماند که مردم پای این نظام و آرمانهای آن ایستاده اند.

در پایان هر یک از اعضا به بحث و بررسی راجع به راهکارهای اجرایی حضور حد اکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.

