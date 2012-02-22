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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

حجت الاسلام امیری:

انتخابات مجلس امتحان بزرگی برای ملت است

انتخابات مجلس امتحان بزرگی برای ملت است

نور - خبرگزاری مهر: امام جمعه نور از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان امتحانی بزرگ برای ملت ایران یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن امیری عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اظهار داشت: با توجه به شرایط بسیار حساس و موقعیت خطیری که نظام و مملکت ما در آن قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این امتحان بزرگی که در محضر خداوند متعال داشته به عنوان اعضای شورای فرهنگ عمومی نور موظف هستیم که با برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای انتخابات، زمینه حضور حداکثری مردم را در پای صندوقهای رای فراهم کنیم.

امام جمعه نورافزود: این مشارکت می تواند به غربیها بفهماند که مردم پای این نظام و آرمانهای آن ایستاده اند.

در پایان هر یک از اعضا به بحث و بررسی راجع به راهکارهای اجرایی حضور حد اکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.
 

کد مطلب 1541298

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