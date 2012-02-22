فضاسازی مناسب برای تبیین ارزشهای شهدا در راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر چهارشنبه در کمیته فرهنگی ستاد راهیان نور مازندران اظهار داشت: اثرگذاری اردوهای راهیان نور اگر همطراز با ثواب زیارت عتبات عالیات نباشد، کمتر از آن نبوده، زیرا شهدای گرانقدر ایران اسلامی با ایثارگری خود تحولات شگرف و عمیقی را در اعتلای این نظام الهی به وجود آوردند.

وی با اشاره به ارزش وجودی ایثارگران، جانبازان و شهدا بر اهمیت پیروی از مسیر نورانی آن بزرگواران تاکید کرد و افزود: وظایف کمیته فرهنگی در ستاد راهیان نور بسیار مهم بوده و باید با فضاسازی های مناسب، تبلیغ اصولی، فیلم ها و هدایایی را تهیه و تدوین تا علاوه بر تکیه بر میراث گرانبها و معنوی هشت سال دفاع مقدس، در ایجاد نشاط و تقویت قوای روحی زائران نیز تاثیرگذار باشد.

ابراهیمی گفت: راه مقابله با تهاجم فرهنگی از مسیر اندیشه های ناب شهدا می گذرد، باید به راه حل هایی اتکا کنیم که بتواند یک مقابله به تمام معنا را در برابر هجمه بی امان فرهنگی غربی به تصویر بکشد و این امر فقط با تأمل در اعتقادها و باورهای عمیق این اسوه های تاریخ میسر می شود.

وی از تهیه بسته های غنی فرهنگی و توزیع آن در ایام سفرهای راهیان نور در بین بیش از 26 هزار زائر سرزمین نور خبر داد و بیان داشت: بسته های فرهنگی اعم از کتابهای خاطرات شهدا، پوستر، سی دی، مسابقات متعدد فرهنگی در بین زائران توزیع می شود.

در این جلسه اعضا ضمن بیان دیدگاه های خود در هرچه بهتر برگزار کردن اردوهای راهیان نور در مازندران، به بحث و تبادل نظر پرداختند.