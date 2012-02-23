کشف شش میلیارد ریال کالای قاچاق/ آموزش واحدهای صنعتی نباید مورد غفلت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از کشف بیش از شش میلیارد ریال کالای قاچاق طی 10 ماه گذشته در استان خبر داد.



یونس عالی‌پور گفت: پدیده قاچاق آثار زیانبار زیادی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و بازرسان این سازمان با جدیت تمام در سطح بازار با این امر برخورد کرده و کالاهای قاچاق را از سطح عرضه جمع آوری می کند.



وی افزود: بازرسان این سازمان طی 10 ماه گذشته موفق به کشف بیش از شش میلیارد و 761 میلیون ریال کالای قاچاق شدند که در این راستا 655 پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجعه قضایی ارجاع شده است.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با توجه به کالاهای کشف شده در این مدت، تصریح کرد: سیگار، کنسانتره، تنباکو ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، مواد غذایی، میوه، لامپ، لوازم خانگی، سم آفات، تجهیزات پزشکی و مایع پاک کننده از جمله این مواد کشف شده است.



بیشترین تعداد پرونده های قاچاق مربوط به سیگار بوده است



وی از سیگار به عنوان بیشترین تعداد پرونده های تشکیل شده نام برد و گفت: طی این مدت 398 پرونده در زمینه قاچاق سیگار تشکیل شده که تعداد 436 هزار و 725 نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از 167 میلیون و 428 هزار ریال کشف و ضبط شده است.



عالی پور با بیان اینکه سنگین ترین محموله قاچاق کشف شده مربوط به قاچاق کنسانتره پرتقال و اناناس بود، اظهار داشت: در این پرونده مقدار 217 تن کنسانتره ساخت کشور کنیا از یکی از سردخانه های استان به ارزش ریالی بیش از چهار میلیارد ریال کشف و ضبط شد که با هماهنگی مراجع قضایی سردخانه مزبور پلمپ شد.



وی در ادامه یادآور شد: در این مدت از 9 واحد صنفی 282 دستگاه لوازم خانگی قاچاق کشف شده که ارزش کالاهای مکشوفه 808 میلیون و 310 هزار ریال و از نظر ارزش دومین رتبه کشفیات را به خود اختصاص داده است.



تشکیل 168 پرونده قاچاق لوازم آرایشی طی 10 ماه گذشته در قم



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم سومین گروه کالایی که از نظر ارزش ریالی بیشترین کشفیات قاچاق را داشته لوازم آرایشی و بهداشتی عنوان کرد و گفت: 168 پرونده قاچاق در این زمینه تشکیل شده و بیش از 20هزار قلم لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق به ارزش 234 میلیون و 731 هزار ریال کشف شده است.



وی افزود: طی این مدت پرونده های های دیگری از جمله 29 پرونده قاچاق تنباکو به ارزش 16 میلیون و 175 هزار ریال، 42 پرونده مواد غذایی به ارزش بیش از 40 میلیون ریال ، 2 پرونده میوه به ارزش 590 میلیون ریال، 3 پرونده تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از 12 میلیون ریال، یک پرونده قاچاق لامپ به ارزش تقریبی دو میلیون ریال، یک پرونده سموم دفع افات به ارزش 18 میلیون ریال و یک پرونده مایع پاک کننده به ارزش یک میلیون و 400 هزار ریال تشکیل شده که تمامی پرونده های قاچاق کالا به مراجع قضایی ارسال شده است.



عالی پور در پایان یادآور شد: از شهروندان درخواست می شود تا از خرید کالاهای قاچاق و فاقد مدارک مثبته گمرکی خودداری کرده و در صورت مشاهده این گونه کالاها در واحدهای صنفی مراتب را از طریق تلفن 124 ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند. واحدهای صنعتی نباید مورد غفلت قرار گیرد.



آموزش واحدهای صنعتی نباید مورد غفلت باشد



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم آموزش واحدهای صنعتی را یکی از بال های تولید و صنعت عنوان و تاکید کرد: آموزش واحدهای صنعتی نباید مورد غفلت قرار گیرد.



مهندس جعفر فرشچی در حاشیه برگزاری کلاس آموزشی طراحی و مدل سازی کفش و صندل دفتر توسعه خوشه کفش قم بر ضرورت ا جرا، تداوم و تاثیر گذاری دوره های آموزشی در بخش صنعت تأکید کرد و گفت: آموزش و رسیدن به تکنولوژی ها و علم روز در صنعت همواره مورد نیاز صنعتگران است و هیچ گاه نبایستی از این مهم غافل شد.



وی با بیان اینکه آموزش یکی از بال های اصلی تولید و صنعت است، تصریح کرد: اگر این نگاه در واحدهای صنعتی نهادینه شود و تکنولوژی ها نیز بر اساس دانش و توانمندی بومی به روز شود آنگاه شاهد تولیدات با کیفیت و قیمت های مناسب و حتی رقابتی خواهیم بود.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم یادآور شد: شرکت شهرک های صنعتی استان قم بر اساس وظیفه خود در بخش آموزش طی چند سال اخیر برنامه ریزی ها و فعالیت های خوبی را انجام داده است و در سال گذشته نزدیک به 30 دوره آموزشی با موضوعات متنوع و در بخش های مختلف برای صنعتگران مستقر در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی و حتی خارج از آنها برگزار کرده است.



بر پایه این گزارش، فراهانی، رئیس هیئت مدیره انجمن کفش ماشینی قم نیز ضمن تقدیر از فعالیت های آموزشی شرکت شهرک های صنعتی قم خواستار بهره برداری بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی از این گونه کلاس ها شد.



حراجی ها باید کالاها را 15 درصد زیر قیمت به فروش برسانند



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ‏، ‌معدن و تجارت استان قم از نظارت برعملکرد واحدهای صنفی که قصد حراج کالا دارند خبر داد و تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حراج باید مد نظر قرار گیرد به فروش رساندن کالاها، 15 درصد زیر قیمت است.



گرفتن مجوز برای حراج کالا ضروری است



احمد رضا سمیعی نسب با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش حراجی ها در سطح شهر، اظهار داشت: واحدهای صنفی که قصد حراج کالا را دارند باید مطابق آئین نامه اجرایی ماده 70 قانون نظام صنفی قبل از برگزاری فروش فوق العاده نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام کنند.



وی گفت: هر واحد صنفی که قصد فروش فوق العاده دارد باید لیست مواردی که می‌خواهد به حراج بگذارد را تهیه و به اتحادیه صنفی مربوطه ارائه دهد.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ‏، ‌معدن و تجارت استان قم ادامه داد: اتحادیه باید به کار‌شناسی اقلام بپردازد و پس از تائید اتحادیه مجوز فروش فوق العاده به آن واحد صنفی داده می‌شود.



وی بیان داشت: چنانچه هر یک از واحد‌های صنفی بدون گرفتن مجوز اقدام به فروش فوق العاده کنند مرتکب تخلف شده‌اند.



سمیعی نسب یادآور شد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حراج باید مد نظر قرار گیرد قیمت کالاهایی است که در معرض فروش قرار می گیرد که حتما باید 15 درصد زیر قیمت بازار به فروش برسد و تخلف از این امر مصداق گرانفروشی خواهد بود.



در ایام پایانی سال، نظارت بر حراجی‌ها تشدید می‌شود



وی گفت: نظارت بر واحدهایی که به فروش فوق العاده می‌پردازند مستمر است و بازرسان در تمام طول سال بر عملکرد آنها نظارت دارند اما در روزهای پایانی سال با افزایش تعداد حراج های برگزار شده نظارت نیز تشدید می شود.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت ادامه داد: در نظارت بر فروش فوق العاده از تاریخ اول مهرتا ۲۰ بهمن، ۱۲مورد تخلف حراج غیر قانونی وجود داشته است.



وی گفت: در صورت مشاهده تخلف پرونده تنظیم و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود، همچنین بر اساس قانون نظام صنفی مجازات نقدی برای این واحد‌ها در نظر می‌گیرند.



برنامه های کانال ندای اسلام در ایام انتخابات



مدیر کانال ندای اسلام، با توجه به نزدیک شدن و اهمیت بالای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی اقدامات کانال ندای اسلام در این خصوص را اعلام کرد.



سید حامد حسینیان در این خصوص اظهار داشت: بررسی و پرداخت به لزوم شرکت در انتخابات و انتخابات و مردم سالاری در ایران در دو برنامه " بیانات رهبری و چشمه حقیقت که به ترجمه سخنرانی مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) اختصاص دارد، از جمله این برنامه هاست.



وی اضافه کرد: پرداخت به جایگاه آزادی در غرب و نقد آن و نیز نقد انتخابات در غرب با تبیین نقاط کور انتخابات و آسیب های آن( نقد مردم سالاری غیر دینی) در برنامه آ مثل آزادی، درج مطلب، خبر و عکس با موضوع انتخابات در سایت، در روزهای 11 ؛ 12 و 13 اسفندماه 1390 نیز از جمله دیگر فعالیت‌های کانال ندای اسلام در روزهای انتخابات است.



مجموعه نمایشی"کیش مهر" از رادیو سراسری معارف



مجموعه نمایشی"کیش مهر" بر اساس زندگی عالم ربانی، عارف کامل و مفسر بزرگ قرآن کریم، علامه آیت الله سید محمد حسین طباطبایی تبریزی (ره) در رادیو سراسری معارف تنظیم و تولید شد.



بر اساس این گزارش، مجموعه نمایشی"کیش مهر"در قالب 10 برنامه 25 دقیقه ای برای رادیو سراسری معارف تنظیم و تولید شده است.



لازم به ذکر است، این مجموعه نمایشی به تهیه کنندگی عذرا وکیلی، نویسندگی داوود عقلانی، کارگردانی جواد پیشگر و با هنرنمایی هنرمندانی چون مهرداد مهمان دوست، امیر فرحان نیا، محمد رضا علی، رامین پورایمان و مینو جباری به سردبیری فاطمه رنجبران، صدابرداری رضا طاهری و افکتوری نرگس ولی پور، تولید شده است که از شنبه شش اسفند ماه 1390 ساعت 18و 30دقیقه در برنامه "باغ تماشا" رادیو معارف پخش خواهد شد.