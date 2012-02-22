محدودیت موضوعات کتاب از سوی ناشران رفع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاج زکی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نبود فضای مناسب از مشکلات نمایشگاه کتاب اصفهان است که این مشکل با بهرهبرداری از فضای جدید نمایشگاههای بینالمللی اصفهان برطرف می شود.
وی ادامه داد: برگزاری سه نشست تخصصی با موضوعات جنگ نرم، مهدویت و بیداری اسلامی را از فعالیتهای جنبی این نمایشگاه است.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: یکی از اقداماتی که برای نمایشگاه امسال در نظر گرفته شده، راهاندازی سایت اطلاعرسانی نمایشگاه است تا در بدو ورود با مراجعه به این سایت از کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه مطلع شوند.
وی تاکید کرد: در هفتمین نمایشگاه کتاب ناشران در استان اصفهان بیش از 600 ناشر برای شرکت در نمایشگاه ثبتنام کردهاند که از این تعداد 540 ناشر اعلام آمادگی کرده و سعی بر آن است تا از انتشاراتیهای معروف و با ارائه بهترین کتابها بهره بجوییم.
حاج زکی همچنین زمان برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب ناشران در استان اصفهان را از 11 تا 17 اسفند ماه سال جاری دانست و بیان داشت: هنوز مشخص نیست که از هر موضوعاتی چند درصد در نمایشگاه ارائه شده میشود.
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