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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

با رد صلاحیت سید محمود علوی؛

سرلیست ائتلاف جهادگران فردا اعلام می‌شود

سرلیست جدید ائتلاف جهادگران ایران اسلامی فردا تعیین و معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب عزیزی دبیر ائتلاف جهادگران ایران اسلامی از فهرست انتخاباتی جبهه ایستادگی انصراف داد. علت این انصراف اختلاف دیدگاهها و برنامه ها با جبهه ایستادگی اعلام شده است. همچنین سرلیست ائتلاف جهادگران ایران اسلامی فردا تعیین و مشخص خواهد شد.

بنا بر این گزارش پیش از این حجت الاسلام سید محمود علوی رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی به عنوان سرلیست ائتلاف جهادگران تعیین شده بود ولی صلاحیت وی توسط شورای نگهبان رد شد.

شنیده ها حاکی از آن است که به احتمال زیاد علی مطهری سرلیست جدید ائتلاف جهادگران خواهد شد.

کد مطلب 1541310

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