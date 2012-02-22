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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

منابع عربی:

قطر تمام هزینه های نشست ضد سوری تونس را تقبل کرده است

قطر تمام هزینه های نشست ضد سوری تونس را تقبل کرده است

منابع دیپلماتیک عربی با اشاره به برگزاری نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس، اداره کننده اصلی این محفل ضد سوری را قطر دانسته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع دیپلماتیک عربی مقیم تونس اعلام کردند: قطر هزینه های نشست موسوم به دوستان سوریه را که پس فردا در ناحیه ای در شمال تونس برگزار می شود، پرداخت کرده است.

این منابع بیان کردند: سفارت قطر همه هزینه های این نشست را تقبل کرده است و کارمندان سفارت مذکور، اداره کننده هستند و طرف تونسی فقط امنیت میهمانان و ارسال دعوت نامه را بر عهده دارد.

منابع مذکور اعلام کردند: این اقدام خلاف عرف معمول در برگزاری نشستهای بین المللی است، زیرا معمولا کشور میزبان، مسائل مربوط به هماهنگی و اداره امور را بر عهده دارد.

شایان ذکر است قطر با حمایت غربی ها و به کارگیری شبکه الجزیره در کنار عربستان و شبکه العربیه وابسته به آن، به جوسازی گسترده علیه دولت سوریه ادامه می دهد.

کد مطلب 1541311

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