قطر تمام هزینه های نشست ضد سوری تونس را تقبل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع دیپلماتیک عربی مقیم تونس اعلام کردند: قطر هزینه های نشست موسوم به دوستان سوریه را که پس فردا در ناحیه ای در شمال تونس برگزار می شود، پرداخت کرده است.

این منابع بیان کردند: سفارت قطر همه هزینه های این نشست را تقبل کرده است و کارمندان سفارت مذکور، اداره کننده هستند و طرف تونسی فقط امنیت میهمانان و ارسال دعوت نامه را بر عهده دارد.

منابع مذکور اعلام کردند: این اقدام خلاف عرف معمول در برگزاری نشستهای بین المللی است، زیرا معمولا کشور میزبان، مسائل مربوط به هماهنگی و اداره امور را بر عهده دارد.

شایان ذکر است قطر با حمایت غربی ها و به کارگیری شبکه الجزیره در کنار عربستان و شبکه العربیه وابسته به آن، به جوسازی گسترده علیه دولت سوریه ادامه می دهد.