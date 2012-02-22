تبلیغات دشمنان در ایام انتخابات به اوج می رسد

علی اکبر زارعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تجربه نشان داده که در ایام انتخابات تبلیغات دشمن به اوج خود می رسد و فرصت طلبان درصدد ایجاد خدشه بر فضای شور و نشاط انتخابات هستند از این رو از آنجا که رویکرد و عملکرد این انتخابات بر مبنای شفاف سازی است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی توجیهاتی صورت می پذیرد.



وی گفت: شعار انتخابات در استان البرز، انتخاباتی سالم باحضور حداکثری مردم و انتخاب نماینده اصلح و ولایت مدار است.

زارعی نژاد با اعلام نتیجه نهایی تایید صلاحیت شدگان افزود: در استان البرز 78 داوطلب تایید صلاحیت شده اند که از این تعداد 62 کاندیدا در کرج و 16 نفر نیز در ساوجبلاغ به رقابت بر سه کرسی پیش بینی شده برای استان البرز می پردازند.



مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری البرز در خصوص چهارمین نشست هم اندیشی با داوطلبان ورود به خانه ملت نیز افزود: این انتخابات به دلیل اولین تجربه استانی و اهمیت آن در موضوع بیداری اسلامی در منطقه نیازمند تعاملات و مباحثی در امر تبلیغات استانی است که باید لحاظ شود و تشکیل این سلسله نشست ها نیز به همین منظور است.



