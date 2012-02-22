نماینده ولی فقیه در دانشگاه مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی آیت ‌الله احمد جنتی رئیس شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی به مدت سه سال به سمت مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران منصوب شد.

در این حکم آمده است: از آنجا که رشد اندیشه‌های ناب اسلامی و ارتقا بینش سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان و حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی در محیط دانشگاهها گامی بزرگ در تحقق آرمان‌های امام بزرگوار و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است تأمین حضور روحانیان آگاه و متقی و آشنا به مسائل دانشگاه‌ها و چهره‌ های جوان حوزه‌ای در عرصه دانشگاه برای منور شدن آن محیط به فروغ ایمان و عمل صالح و هوشیاری سیاسی و راهبرد انقلابی، اصلی‌ترین وظیفه ‌ای بوده که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای به این نهاد سپرده شده است.

بر اساس مصوبه شماره 349 جلسه دهم آبان ماه 90 شورای نمایندگان معظم‌له در دانشگاه‌ها جنابعالی برای مدت سه سال به سمت مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران منصوب می‌شوید تا در راستای اهداف فوق و مطابق برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی به انجام وظایف مصوب نهاد و هدایت امور فرهنگی و دینی دانشگاه‌ها اهتمام کنید.

امید است با برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه معنوی و فکری با دانشجویان، اساتید، تشکلهای اسلامی و نهادهای فرهنگی دانشگاه و حمایت از نیروهای مومن و متعهد برای دانشجویان، استادان و مدیران محترم، مشاوری ناصح و امین باشید و تلاش پیگیر شما مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.

