به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در نشست با تعدادی از نامزدهای انتخابات و برخی از دست‌اندرکاران انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: کوتاهی در عرصه انتخابات سبب صدمه وارد کردن به اعتماد مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: فضای سیاسی سالمی را در استان بوشهر شاهد هستیم که مسئولان و بخصوص دست‌اندرکاران، روحانیت و مجریان انتخابات در این راه نقش مهمی را دارند.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: رسانه‌ها باید مردم را به سمت مشارکت حداکثری و از روی آگاهی در انتخابات هدایت کنند و با انعکاس واقعیت‌ها در ایجاد فضای نشاط و امید در جامعه کوشا باشند.

وی مراعات اخلاق انتخاباتی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی را نشان‌دهنده کارامدی آنها دانست و گفت: در استان بوشهر این امر به خوبی انجام شده و استان بوشهر در کشور زبان‌زد است.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: کاندیداها باید قدرت خود در قانون‌گذاری، حمایت از مردم و نظارت را به مردم ارائه کنند و نباید بیش از توان خود در تبلیغات خود استفاده کنند.

وی مجلس را سرچشمه فیاض قانون‌گذاری در همه ابعاد دانست و افزود: مجلس در روند پرشتاب پیشرفت کشور نقش اساسی دارد و ناکارآمدی مجلس نیز می‌تواند باعث خلل در این روند شود.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: یکی از مهمترین و موثرترین محورهای پیشرفت، توسعه ، قانون‌گذاری و نظارت، انتخابات است و مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین ارکان نظام است.