به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه‎کشی انجام شده تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در دسته دوم مسابقات قهرمانی جهان با تیم‎های برزیل، ایتالیا، هلند، بوسنی و هرزگوین و اسکاتلند همگروه شده است. در گروه 3 بخش بانوان نیز تیم ملی ایران با تیم‎های کانادا، مکزیک، ایرلند، ارمنستان و مغولستان همگروه شده است.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان از 6 فروردین‏ماه در دورتمند آلمان آغاز و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. برنامه دیدارهای تیم ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران در این رقابت‏ها به این شرح است:

دسته دوم مردان:

* ایران ـ بوسنی (6 فروردین ماه - ساعت 10)

* ایران ـ ایتالیا (7 فروردین ماه - ساعت 13)

* ایران ـ برزیل ( 7 فروردین ماه - ساعت 19)

* ایران ـ اسکاتلند (8 فروردین ماه - ساعت 13)

* ایران ـ هلند (9 فروردین ماه - ساعت 19)

دسته سوم بانوان:

* ایران ـ کانادا (6 فروردین ماه - ساعت 13)

* ایران ـ مغولستان (6 فروردین ماه - ساعت 20)

* ایران ـ مکزیک (7 فروردین ماه - ساعت 13)

* ایران ـ ارمنستان (8 فروردین ماه - ساعت 10)

* ایران ـ ایرلند (9 فروردینماه - ساعت 16)

دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در مسکوی روسیه برگزار شد که طی آن تیم ملی مردان ایران در رده 35 قرار گرفت.

در حال حاضر تیم کشورمان جایگاه 34 را در رنکینگ جهانی در اختیار دارد. تیم ملی بانوان ایران در روسیه عنوان 62 را به خود اختصاص داد. ایران در حال حاضر رده 65 جهان را در اختیار دارد.