بودجه شهرداری گرگان 78 میلیارد تومان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر افزود: از این میزان331 میلیارد و 379 میلیون و 25 هزار ریال از این بودجه سهم اعتبارات جاری و 448 میلیارد و 620 میلیون و 975 هزار ریال نیز سهم اعتبارات عمرانی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری طی پنج سال گذشته از 23 میلیارد تومان به 78 میلیارد تومان رسیده، افزود: بودجه مصوب سال گذشته شهرداری گرگان در سال جاری 65 میلیارد تومان بوده است.

فرماندار گرگان نیز در این نشست با تاکید بر مدیریت صحیح در تدوین و تصویب بودجه، گفت: بودجه پیش بینی شده باید قابل تحقق و پاسخگوی افکار عمومی باشد.

جعفر گرزین در ادامه سرعت در پروژه های عمرانی را از ضروریات دانست و افزود: توسعه فضای سبز و جهت گیری مناسب پروژه ها باید در بودجه شهرداری پیش بینی و مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای مسائل فرهنگی اظهار داشت: جدیت برای اجرای برنامه های فرهنگی، تقویت باورهای ملی و دینی و حفظ ارزشها و اصالت فرهنگی شهر باید در اولویت برنامه ریزی فرهنگی شهر باشد.

فرماندار گرگان در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی متولی را برای هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات ضروری دانست.

وی عنون کرد: با توجه به رقابت گسترده کاندیداها، انتخابات همواره و در همه جای دنیا حاشیه هایی را به دنبال دارد که باید سعی شود با مدیریت صحیح این حاشیه ها از بین برود و انتخابات به نحو مطلوب برگزار شود.