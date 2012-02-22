به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، متن این طومار به این شرح است:

رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی ایران

حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای

سلام علیکم؛



با احترام و ادب؛ و آرزوی توفیق و طول عمر و عزت برای حضرتعالی



در آستانه چهلمین روز شهادت عزیزانمان شهیدان مهندس مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جاودانه عرصه علم و فناوری، به استحضار می‌رسانیم اعتقاد راسخ‌مان بر این است امروز که شواهد و قرائن در طول سی‌وسه سال از عمر انقلاب عزیزمان به وضوح گواهی می‌دهد که عداوتها، شیطنتها و نقشه‌های کینه‌توزانه جبهه استکبار بیش از هر روزگار دیگر بر علیه آرمان‌های توحیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مهیا شده است، لکن مستکبران گیج و مبهوت شده از جهانی شدن ندای انقلاب توحیدی مردم مسلمان ایران، که تمام توان و تجهیزات خود را برای هر اقدام مذبوحانه و جنایتکارانه در جهت مقابله با تفکر توحیدی و حذف فیزیکی نیروهای متفکر علمی و انقلابی بکار گرفته‌اند از این برکت غافلند که گرچه خون عزیزان ما در مسیر پیشرفت‌های علمی، غرامتی است بر این تلاش و جهاد الهی، لیکن غنیمت‌های روحی، معنوی و اعتقادی چشمگیری برایمان به ارمغان آورده است.

ما مسئولین، مدیران، کارشناسان و کارکنان مجتمع غنی‌سازی دانشمند و نخبه جوان شهید مهندس مصطفی احمدی روشن، به محضر شریف مقتدایمان مقام عظمای ولایت خالصانه عرض می‌نماییم راهی که امثال «مصطفای شهید» طی نمودند برای همه ما آرمان و آرزوی همیشگی است و لذا در طی این مسیر الهی و پشتیبانی از حقوق ملت و استعداد جوانان عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

رهبرا؛ با عزمی جزم و راسخ‌تر از پیش، با استعانت از شهدای عزیزمان که احیاء عندربهم یرزقونند، مستضعفان دنیا را با دستاوردهای بزرگ صلح‌آمیز هسته‌ای امیدوار و دشمنان حاکمیت الله را نا امید خواهیم نمود و قطعاً این عداوتهای عاجزانه استکبار، بر تلاش و اعتقاد معنوی ما در عرصه رشد و تعالی مسلمانان وعدالتخواهان جهان خواهد افزود.



اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم



از محضر آن رهبر مجاهد، و ساقی تشنگان معرفت و آزادگی، خالصانه درخواست داریم تا ما را از دعای خیر خویش بهره‌مند نموده و با نسیم امید بخش رهنمودهای حکیمانه خود، فضای علمی و اعتقادی این مجموعه تاثیرگذار عرصه علم و فناوری را عطرآگین نمایند.

با آرزوی توفیقات روزافزون جهان اسلام

کارکنان مجتمع غنی ساز شهید مهندس مصطفی احمدی‌روشن

نطنز - دوم اسفند ماه 1390