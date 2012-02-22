  1. سیاست
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۳

پایگاه رهبر انقلاب منتشر کرد؛

طومار دانشمندان هسته‌ای خطاب به رهبر انقلاب

طومار دانشمندان هسته‌ای خطاب به رهبر انقلاب

دانشمندان هسته‌ای، در حاشیه‌ی دیدار امروزشان با رهبرانقلاب با امضای طوماری خطاب به ایشان تاکید کردند: با عزمی راسخ‌تر از پیش، مستضعفان دنیا را با دستاوردهای بزرگ صلح آمیز هسته‌ای امیدوار و دشمنان خدا را ناامید می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، متن این طومار به این شرح است:

رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی ایران
حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای
سلام علیکم؛

با احترام و ادب؛ و آرزوی توفیق و طول عمر و عزت برای حضرتعالی

در آستانه چهلمین روز شهادت عزیزانمان شهیدان مهندس مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جاودانه عرصه علم و فناوری، به استحضار می‌رسانیم اعتقاد راسخ‌مان بر این است امروز که شواهد و قرائن در طول سی‌وسه سال از عمر انقلاب عزیزمان به وضوح گواهی می‌دهد که عداوتها، شیطنتها و نقشه‌های کینه‌توزانه جبهه استکبار بیش از هر روزگار دیگر بر علیه آرمان‌های توحیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مهیا شده است، لکن مستکبران گیج و مبهوت شده از جهانی شدن ندای انقلاب توحیدی مردم مسلمان ایران، که تمام توان و تجهیزات خود را برای هر اقدام مذبوحانه و جنایتکارانه در جهت مقابله با تفکر توحیدی و حذف فیزیکی نیروهای متفکر علمی و انقلابی بکار گرفته‌اند از این برکت غافلند که گرچه خون عزیزان ما در مسیر پیشرفت‌های علمی، غرامتی است بر این تلاش و جهاد الهی، لیکن غنیمت‌های روحی، معنوی و اعتقادی چشمگیری برایمان به ارمغان آورده است.
 
ما مسئولین، مدیران، کارشناسان و کارکنان مجتمع غنی‌سازی دانشمند و نخبه جوان شهید مهندس مصطفی احمدی روشن، به محضر شریف مقتدایمان مقام عظمای ولایت خالصانه عرض می‌نماییم راهی که امثال «مصطفای شهید» طی نمودند برای همه ما آرمان و آرزوی همیشگی است و لذا در طی این مسیر الهی و پشتیبانی از حقوق ملت و استعداد جوانان عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.
 
رهبرا؛ با عزمی جزم و راسخ‌تر از پیش، با استعانت از شهدای عزیزمان که احیاء عندربهم یرزقونند، مستضعفان دنیا را با دستاوردهای بزرگ صلح‌آمیز هسته‌ای امیدوار و دشمنان حاکمیت الله را نا امید خواهیم نمود و قطعاً این عداوتهای عاجزانه استکبار، بر تلاش و اعتقاد معنوی ما در عرصه رشد و تعالی مسلمانان وعدالتخواهان جهان خواهد افزود.

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد             من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم

از محضر آن رهبر مجاهد، و ساقی تشنگان معرفت و آزادگی، خالصانه درخواست داریم تا ما را از دعای خیر خویش بهره‌مند نموده و با نسیم امید بخش رهنمودهای حکیمانه خود، فضای علمی و اعتقادی این مجموعه تاثیرگذار عرصه علم و فناوری را عطرآگین نمایند.
 
با آرزوی توفیقات روزافزون جهان اسلام
کارکنان مجتمع غنی ساز شهید مهندس مصطفی احمدی‌روشن
نطنز - دوم اسفند ماه 1390
 
 
کد مطلب 1541333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها