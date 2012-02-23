آخرین وضعیت تنقیح قوانین کشور / مشکلات شهری از جنس پرونده های اجتماعی است نه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی پورمحمدی در حاشیه اختتامیه یازدهمین همایش بین المللی مهندسی ترافیک در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تنقیح قوانین گفت: خوشبختانه به طور منظم جلسات تنفیح برگزار شده و مجلس نیز در کارگروه ویژه ای این قوانین را بررسی می کند. متاسفانه در پایان دوره کاری مجلس فعلی قرار داریم اما مجلس همکاری خوبی در این زمینه دارد تا آنجا که معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز انگیزه بیشتری برای ورود به این مسئله پیدا کرده و با هماهنگی و تلاش بیشتری در این راستا با ما همکاری می کند.

وی ادامه داد: این گام نخست برای حل تنقیح قوانین است و نمی توان زمان خاصی را برای پایان آن مشخص کرد و تاکنون 10 گروه قانون تنقیحی به مجلس ارسال کرده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر عدم ورود این سازمان به تخلفات شهرداری گفت: ما و سازمان بازرسی استان تهران به تمامی پرونده های تخلف شهرداری ها ورود پیدا کرده ایم اما تمامی اینها تبدیل به گزارشات اتهامی نمی شود.

وی در خصوص دادگاه آلودگی هوا و مرجع رسیدگی به شکایات در این خصوص گفت: یکی از مراجع شکایت به دلیل مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا اداره کل بازرسی سراسر استانها هستند و در چند شهر بزرگ نیز این مشکلات را به طور ویژه بررسی می کنیم و اگر گزارشی در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی که بیش از اندازه مجاز تولید آلاینده می کنند به دست ما برسد حتما با آن برخورد می کنیم.

وی در خصوص نقش خودروسازان در ایجاد آلودگی هوا و ترافیک در پایتخت گفت: سازمان بازرسی وظیفه عیب یابی و تذکر دارد اما عیب این موضوع کاملا مشخص است اینکه میزان اکتان بنزین چقدر باشد و یا گازوئیل استاندارد استفاده می کنیم یا خیر، پنهان نیست. اینها پرونده های کیفری و حقوقی نیستند بلکه پروند ه های اجتماعی هستند و مردم باید پای صندوق های رای به آنها رسیدگی کنند زیرا مشکلات این چنین با دادگاه و زندان حل نمی شود.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص تخلفات شهرداری در مناطق شمالی تهران گفت: در این زمینه پرونده هایی داشته ایم اما اصل بر خود مدیریت شهری با این تخلفات است اما ما نیز پیگیری کردیم و مشخصا مناطقی که دارای ارزش افزوده بیشتری باشند تخلفات ساخت و ساز در آنها بیشتر است اما این به آن معنا که در مناطق دیگر موضوع تخلفات ساخت و ساز باشد نیست.

وی در خصوص پرسش نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در خصوص عدم رعایت قانون برداشت ذخیره ارزی گفت: ما گزارشی در این رابطه به مجلس ارائه کردیم اما این موضوع نیز از جنس تخلفات اجتماعی است. با اخطار،خط 5 یا 6 تهران توسعه پیدا نمی کند بلکه باید نمایندگان مجلس در خصوص این پرونده ملی تصمیم گیری کنند.