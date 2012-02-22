ابهام در مورد مصدومیت و جراحی مجتبی جباری/ در انتظار نظر تیم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال در مطلبی پیرامون آخرین وضعیت بازیکن تاثیرگذار خود نوشت:« مجتبی جباری، هافبک بازی‌گردان و پاسور گلساز استقلال که مثل بقیه بازیکنان این تیم روزهای تعطیل و استراحت مطلق را سپری می‌کند، به امارات رفته است. او که با مصدومیت زانو هم روبه‌رو است، در بازگشت از این سفر کوتاه، به یک مشورت پزشکی دست خواهد زد تا نحوه مداوا و معالجه پای خود را معلوم کند.

به گفته دکتر رضایی، پزشک تیم استقلال، هنوز معلوم نیست که روند درمان زانوی جباری چگونه باید طی شود. قبل از هرکار، باید او دوباره معاینه و در یک یا چند تست ارتوپدی مربوط به مفصل زانو، شرکت کند تا همه‌چیز با دقت «صددرصد» روشن و معلوم شود.

قرار است بعد از سمینار بین‌المللی که در جزیره کیش برگزار می‌شود برای پزشکان ارتوپدی وضعیت جباری تشریح شود تا بعد از مشاوره و سپس معاینه وی تصمیم نهایی در مورد او گرفته شود. احتمال دارد جباری بدون نیاز به عمل جراحی، سلامت کامل پای خود را بازیابد. معاینه بعدی و نظر مشورتی پزشکان متخصص، بسیار تعیین‌کننده است.»