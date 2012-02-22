بانک "وقف" در کشور تأسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مسئول بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قزوین که در محل اداره اوقاف قزوین برگزار شد با تأکید بر لزوم برنامه ‌ریزی اوقاف و امور خیریه برای موقوفات اظهار داشت: زمینه فعالیت و احیای موقوفات باید مشخص باشد که در این راستا نیز امر وحدت و انسجام بین مجموعه بسیار تأثیرگذار است.

وی تصریح کرد: اگر در دستگاه اوقاف و امور خیریه یا هر دستگاه اجرایی دیگر نگرش مبتنی بر وحدت و انسجام باشد سرعت پیگیری امور آن شتاب قابل توجهی می گیرد اما در غیر این صورت نه تنها به عملکرد نظام ضربه خواهد زد بلکه در دنیا و آخرت نیز باید در این زمینه پاسخگو بود.

عابد در ادامه به فعالیت صندوق راسخون در اوقاف و امور خیریه اشاره کرد و افزود: در اوقاف و امور خیریه باید به سمت ایجاد بانک وقف سوق پیدا کنیم که در این زمینه تنها کشوری که بانک وقف دارد ترکیه است و این مهم در ایران اسلامی نیز شدنی است.

وی یادآور شد: بانک وقف در ترکیه پنجمین بانک برتر این کشور از بین 33 بانک است که دارایی شش میلیارد دلاری دارد و شعبات آن از لندن، نیویورک تا آسیای شرقی و میانه فعال است.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه نگاه اقتصادی امروز به گردش مالی سرمایه معطوف است، گفت: نگاه اوقاف و امور خیریه زنده کردن موقوفات سطح کشور است که با توجه به درآمد موقوفات امر گردش مالی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در پایان این جلسه محمدجواد خردمند به عنوان مسئول جدید بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قزوین معرفی شد.