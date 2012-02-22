جزئیات انهدام یک باند شرارت در شرق کشور/ هلاکت "بلوچ لاشاری"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، یک باند شرارت در شرق کشور با تلاش مستمر اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و همکاری ‏دلاورانه نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و درگیری ‏مسلحانه در عصر روز سه شنبه دوم اسفند ماه سرکرده این باند به نام بلوچ لاشاری به همراه 2 نفر از ‏همدستانش به هلاکت رسیده و 2 نفر دیگر دستگیر شدند.‏

شرور پندوک بلوچ لاشاری با ‏شرور معدوم عیدمحمد بامری معروف به عیدک در جهت شرارت، حمل و توزیع مسلحانه مواد مخدر، ‏گروگانگیری، راهبندان، سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، درگیری با نیری انتظامی ، مشارکت و ‏مرتکب جنایات هولناکی در منطقه شرق کشور شده است که تاکنون 70 نفر را به قتل رسانده اند.‏

سرکرده این باند شرارت، پس از کشته شدن شرور عیدک بامری اقدام به تشکیل باند مسلح نموده که ضمن ‏برقراری ارتباط با قاچاقچیان بین المللی و انتقال محموله های سنگین مواد مخدر به داخل کشور، به توزیع ‏مسلحانه در سطح کلان مبادرت نموده است.‏

بر اساس همین گزارش، اعضاء این باند با گروهک تروریستی منافقین نیز در راستای ورود خروج ‏عناصر و عوامل گروهک از مرزهای شرق کشور و اقدامات خرابکارانه در استان سیستان و بلوچستان ‏از طریق سرپل نفاق خارج کشور در ازاء دریافت کمک های مالی و تسلیحاتی همکاری داشته است.‏

شرور بلوچ لاشاری در سال 74 به جرم حمل نارنجک جنگی از سوی نیروی انتظامی دستگیر و ‏بازداشت می شود که پس از فرار از زندان، به خارج از کشور متوالی می گردد.‏

وی پس از ورود به کشور در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفته و طی درگیری ‏مسلحانه به هلاکت می رسد.‏

در این عملیات یکی از دلاورمردان نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.‏