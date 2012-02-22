جزئیات انهدام یک باند شرارت در شرق کشور/ هلاکت "بلوچ لاشاری"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، یک باند شرارت در شرق کشور با تلاش مستمر اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و همکاری دلاورانه نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و درگیری مسلحانه در عصر روز سه شنبه دوم اسفند ماه سرکرده این باند به نام بلوچ لاشاری به همراه 2 نفر از همدستانش به هلاکت رسیده و 2 نفر دیگر دستگیر شدند.
شرور پندوک بلوچ لاشاری با شرور معدوم عیدمحمد بامری معروف به عیدک در جهت شرارت، حمل و توزیع مسلحانه مواد مخدر، گروگانگیری، راهبندان، سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، درگیری با نیری انتظامی ، مشارکت و مرتکب جنایات هولناکی در منطقه شرق کشور شده است که تاکنون 70 نفر را به قتل رسانده اند.
سرکرده این باند شرارت، پس از کشته شدن شرور عیدک بامری اقدام به تشکیل باند مسلح نموده که ضمن برقراری ارتباط با قاچاقچیان بین المللی و انتقال محموله های سنگین مواد مخدر به داخل کشور، به توزیع مسلحانه در سطح کلان مبادرت نموده است.
بر اساس همین گزارش، اعضاء این باند با گروهک تروریستی منافقین نیز در راستای ورود خروج عناصر و عوامل گروهک از مرزهای شرق کشور و اقدامات خرابکارانه در استان سیستان و بلوچستان از طریق سرپل نفاق خارج کشور در ازاء دریافت کمک های مالی و تسلیحاتی همکاری داشته است.
شرور بلوچ لاشاری در سال 74 به جرم حمل نارنجک جنگی از سوی نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت می شود که پس از فرار از زندان، به خارج از کشور متوالی می گردد.
وی پس از ورود به کشور در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفته و طی درگیری مسلحانه به هلاکت می رسد.
در این عملیات یکی از دلاورمردان نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
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