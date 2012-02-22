حجت الاسلام بابا محمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی و مشارکت آحاد جامعه برای تعیین سرنوشت کشور بنا شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی منطقه و کشور، حضور حماسی و مشارکت حداکثری واجدین شرایط رای در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

ایزانلو با اشاره به تلاش دشمنان نظام و استفاده آنها از حداکثر توان تبلیغاتی برای دخالت در انتخابات گفت: دشمنان نظام تمامی توان و ظرفیت خود را برای ایجاد اخلال در انتخابات و تخریب آن بکار بسته اند.

وی ادامه داد: کشورهای غربی با وجود ادعای حمایت از دموکراسی و آزادی، در حیطه عمل و واقعیت به آن معتقد نبوده و کارشکنی و دخالت آنها در مسائل انتخاباتی کشور نیز ناشی از این رویکرد دوگانه آنها است.

محمد ایزانلو افزود: به هر میزان مشارکت مردم در انتخابات و صحنه های سیاسی بیشتر باشد به همان نسبت دشمنان کشور در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان گفت: به سبب افزایش بینش سیاسی مردم و تنوع کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان، مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بیشتر از دوره های پیشین خواهد بود.