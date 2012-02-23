ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در ساوجبلاغ آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگروه ظهر پنجشنبه در سالن جلسات فرمانداری ساوجبلاغ با حضور روسای ادارت و مسئولان ستاد تشکیل و مسئولیتها در این جلسه مشخص شد.

فرماندار ساوجبلاغ علی حدادی، رئیس ستاد تسهیلات سفرهای دائمی ویژه نوروز 1391 است و قائم مقام ستاد جواد اسحاقی معاون فنی و امور عمرانی فرماندار( کمیته هماهنگی و پشتیبانی) و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هادی بابازاده دبیر ستاد هستند.

همچنین ریاست کمیته نظارت و ارزیابی واحدها و صنوف برعهده رئیس اداره بازرگانی و ریاست کمیته حقوقی برعهده رئیس اداره دادگستری و ریاست کمیته امداد و نجات برعهده رئیس اداره هلال احمر است.

ریاست کمیته حمل و نقل، ترافیک و خدمات جاده ای به عهده رئیس اداره راه و ترابری و ریاست کمیته انتظامی، امنیتی و راهوار به عهده فرمانده نیروی انتظامی و ریاست کمیته آمار و پردازش اطلاعات بر عهده اداره آمار و اطلاعات فرمانداری و ریاست کمیته اسکان بر عهده رئیس آموزش و پرورش است.

ریاست کمیته بهداشت و درمان به عهده رئیس شبکه بهداشت و درمان و ریاست کمیته نظارت و هماهنگی بر عهده بخشداران و ادارات و ارگانهای عضو ستاد و ریاست کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی و راهنمایی گردشگران بر عهده روابط عمومی فرمانداری و میراث فرهنگی و ریاست کمیته خدمات شهری و رفاه عمومی بر عهده شهرداران است.