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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در ساوجبلاغ آغاز به کار کرد

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در ساوجبلاغ آغاز به کار کرد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: ستاد تسهیلات سفرهای دائمی ویژه نوروز 1391 شهرستان ساوجبلاغ با تشکیل اولین جلسه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگروه ظهر پنجشنبه در سالن جلسات فرمانداری ساوجبلاغ با حضور روسای ادارت و مسئولان ستاد تشکیل و مسئولیتها در این جلسه مشخص شد.

فرماندار ساوجبلاغ علی حدادی، رئیس ستاد تسهیلات سفرهای دائمی ویژه نوروز 1391 است و قائم مقام ستاد جواد اسحاقی معاون فنی و امور عمرانی فرماندار( کمیته  هماهنگی و پشتیبانی) و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هادی بابازاده دبیر ستاد هستند.

همچنین ریاست  کمیته نظارت و ارزیابی واحدها و صنوف برعهده رئیس اداره بازرگانی و ریاست کمیته حقوقی برعهده رئیس اداره دادگستری و ریاست کمیته امداد و نجات برعهده رئیس اداره هلال احمر است.

ریاست کمیته حمل و نقل، ترافیک و خدمات جاده ای به عهده رئیس اداره راه و ترابری و ریاست کمیته  انتظامی، امنیتی و راهوار به عهده فرمانده نیروی انتظامی و ریاست کمیته آمار و پردازش اطلاعات بر عهده اداره آمار و اطلاعات فرمانداری و ریاست کمیته اسکان بر عهده رئیس آموزش و پرورش است.

ریاست کمیته بهداشت و درمان به عهده رئیس شبکه بهداشت و درمان و ریاست کمیته نظارت و هماهنگی بر عهده بخشداران و ادارات و ارگانهای عضو ستاد و ریاست کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی و راهنمایی گردشگران بر عهده روابط عمومی فرمانداری و میراث فرهنگی و ریاست کمیته خدمات شهری و رفاه عمومی بر عهده شهرداران است.

کد مطلب 1541347

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