مردم بزرگترین حامی پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمحمود میرفیضی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اقتدار پلیس در مقابله با جرایم در واقع حمایت از حقوق مردم است.

وی بصیرت را عاملی مهم در موفقیت مأموریت های پلیس عنوان کرد.

وی بیان داشت: امروز پلیس از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و همگام بودن با پیشرفت های علم و فناوری از توانمندی بالایی برخوردار است و تأسی از سخنان فرماندهی معظم کل قوا و بصیرت توانسته در بسیاری از آزمایشها و مأموریت های بزرگ موفق عمل کند.

سرهنگ میرفیضی خدمت به مردم و مقابله با قانون شکنان را از وظایف پلیس اسلامی عنوان کرد و افزود: دغدغه پلیس ایجاد امنیت فکری و روحی برای مردم است.

وی با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از جرم گفت: برنامه جدید پلیس به دنبال تهدیدات و آسیب های اجتماعی رفتن و پیشگیری کردن از آنهاست و در این رابطه هرگز منتظر وقوع جرم یا به وجود آمدن تهدید نمی نشیند و با این کار عرصه را برای فعالیت مجرمین و متخلفین تنگ خواهد کرد.

فرمانده انتظامی گلستان به نقش آموزش همگانی در کاهش جرایم در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: آموزش همگانی تأمین کننده آسایش عمومی و تضمین کننده بهداشت روانی است.

وی همچنین گفت: آموزش همگانی موجب رفع ابهام و شایعه، خنثی سازی عملیات روانی دشمن و تقویت حسن اعتماد و رشد بینش و استحکام کانون خانواده می شود.