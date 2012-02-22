786 مورد برخورد با شکارچیان غیرمجاز در لرستان/ هر روز سه برخورد

محمد حسین بازگیر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 786 مورد برخورد با متخلفان صید و شکار غیرمجاز در استان لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشدید برخوردها در استان، عنوان کرد: به طور متوسط روزانه سه مورد برخورد با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز در استان صورت گرفته است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه یادآور شد: در این راستا رسانه ها، صدا و سیما و آموزش و پرورش باید کمک های ویژه تری به محیط زیست داشته باشند.

بازگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنایع آلاینده استان، بیان داشت: به همت تشکلهای مردمی زیست محیطی صنایع آلاینده در لرستان 25 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه پروژه های زیادی در عرصه های ملی و طبیعی در استان انجام می شود که به دنبال آن متاسفانه تخریب هایی صورت می گیرد، افزود: طبق قانون پروژه ای نباید بدون ارزیابی انجام شود و این موضوع به دستگاههای مختلف نیز ابلاغ شده است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه در این راستا نهایت همکاری را با دستگاهها داشته ایم، یادآور شد: در این زمینه 1450 استعلام و درخواست مجوز از محیط زیست استان شده که از این تعداد تنها 135 مورد به دلیل عدم تامین ضوابط پاسخ منفی گرفته اند.

بازگیر همچنین در ادامه سخنان خود سطح مناطق حفاظت شده در لرستان را پایین تر از نرم جهانی اعلام کرد و گفت: نرم جهانی مناطق حفاظت شده 12 درصد است اما در لرستان این سطح 6.22 درصد است.

وی تصریح کرد: هفت درصد از مناطق صید و شکار ممنوع استان شناسایی و در شورای عالی حفاظت از محیط زیست تایید شده است که باید برای حفاظت و حراست از این مناطق مورد حمایت قرار بگیریم.