نامزدها در تبلیغات قانون و شرع را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری عصر چهارشنبه در نشست مشترک اعضای شورای تامین بندرگز و نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه غرب گلستان افزود: این انتخابات نیز همانند دیگر انتخابات کشور ایران اسلامی باید از این شاخصه ها برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: برای احقاق این مهم نیازمند تعامل و همکاری نامزدها و همچنین طرفداران کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حفظ و رعایت قانون انتخابات هستیم.

وی تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی باید از هر گونه تخریب، شائبه و اتهام زدن به دیگر نامزدهای این انتخابات دوری کرده و اخلاق انتخاباتی را مراعات کنند.



عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های دشمنان عنوان کرد: هدف دشمنان ایجاد ناامیدی در بین مردم و تخریب و کمرنگ جلوه دادن حضور مردم است.



فرماندار بندرگز گفت: همانطور که در انتخابات گذشته مردم همیشه در صحنه بندرگز در پای صندوقهای آراء حضور پر شور داشتند در این دوره از انتخابات نیز همین مهم انتظار می رود.