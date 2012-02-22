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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

عسگری:

نامزدها در تبلیغات قانون و شرع را رعایت کنند

نامزدها در تبلیغات قانون و شرع را رعایت کنند

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست، تبلیغات و کلیه برنامه های تبلیغی خود را بر اساس مراسمات قانون و رعایت شرع اجرا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری عصر چهارشنبه در نشست مشترک اعضای شورای تامین بندرگز و نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه غرب گلستان افزود: این انتخابات نیز همانند دیگر انتخابات کشور ایران اسلامی باید از این شاخصه ها برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: برای احقاق این مهم نیازمند تعامل و همکاری نامزدها و همچنین طرفداران کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حفظ و رعایت قانون انتخابات هستیم.

وی تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی باید از هر گونه تخریب، شائبه و اتهام زدن به دیگر نامزدهای این انتخابات دوری کرده و اخلاق انتخاباتی را مراعات کنند.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های دشمنان عنوان کرد: هدف دشمنان ایجاد ناامیدی در بین مردم و تخریب و کمرنگ جلوه دادن حضور مردم است.

فرماندار بندرگز گفت: همانطور که در انتخابات گذشته مردم همیشه در صحنه بندرگز در پای صندوقهای آراء حضور پر شور داشتند در این دوره از انتخابات نیز همین مهم انتظار می رود.
کد مطلب 1541358

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