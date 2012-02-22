به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی پورمحمدی در اختتامیه یازدهمین همایش بین‌المللی مهندسی ترافیک با بیان این که موضوع ترافیک یک موضوع انسان محور است گفت : در هر موضوع انسان محوری باید فرهنگ حاکم باشد باید شیوه ساختن یک زندگی سالم و ایمن را به شهروندان آموزش بدهیم .

وی با بیان این که برای در حوزه ترافیک باید در سه حوزه پژوهش تصمیم گیری واجرایی هماهنگی وجود داشته باشد گفت: خوشبختانه ما در کشور پژوهشگر و محقق کم نداریم اما باید به یک هماهنگی و هم‌افزایی در بحث برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌ها برسیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که بسیاری از توانایی‌های اجرایی ما به دلیل نبود هماهنگی از بین می‌رود گفت: متأسفانه همه اینها به دلیل نبود یک مدیریت واحد شهری است که باید به این نکته توجه ویژه‌ای شود، نمی توان یک شهر 5/8 میلیون نفری را بدون مدیریت واحد اداره کرد و باید از راهکار منطقی برای حل معضل ترافیک استفاده کرد.

وی با اشاره به رفتارهای ترافیکی شهروندان تهرانی گفت : ما در بسیاری از مسائل زندگی ایثار و گذشت می کنیم اما زمانی که پشت فرمان هستیم این روحیه از میان می رود و اگر کسی از بیرون نگاه کند می‌گوید ایرانی‌ها به هیچ‌عنوان ایثار و گذشت ندارند.

