صدها کشته و زخمی در درگیریهای قبیله ای/ اوضاع لیبی بحرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع قبیله ای در لیبی از کشته شدن بیش از صد نفر در درگیری میان قبایل "التبو" و "الزاویه"در صحرای جنوب شرق این کشور خبر دادند.

"عیسی عبدالمجید" رهبر قبیله التبو گفت : ما یک هفته است که در محاصره به سر می بریم و 113 نفر از قبیله ما از جمله شش کودک، کشته و 241 نفر دیگر نیز دردرگیری با قبیله الزاویه زخمی شده اند.

از سوی دیگر "یونس الزاوی" سخنگوی شورای محلی شهر الکفره گفت : دست کم 23 نفر از قبیله الزاویه کشته و 50 نفر دیگر زخمی شده اند.

وی افزود: عوامل خارجی از چاد و سودان به قبیله التبو کمک می کنند و ما شمار زیادی از چادی ها و سودانی را دستگیر کرده ایم.

این در حالی است که "محمد الحریزی" سخنگوی شورای انتقالی لیبی گفت : اوضاع بحرانی است و شورای انتقالی تصمیم گرفته است که نیروهایی برای تامین امنیت شهرها و مرزهای جنوبی و جلوگیری از ورود عناصر خارجی به لیبی اعزام کند.

از سوی دیگر مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی ضمن درخواست آتش بس در شهر الکفره، طرفداران قذافی را عامل فتنه معرفی کرد.

وی افزود: حوادث شهر الکفره از توطئه های طرفداران قذافی که در خارج به سر می برند حکایت دارد و آنها تلاش می کنند کشور را در فتنه غرق کنند.

خبر دیگر اینکه دادگاهی نظامی در بنغازی اعلام کرد صلاحیت لازم را برای رسیدگی به پرونده متهمان به توطئه علیه انقلاب 17 فوریه را ندارد.

از سوی دیگر دولت لیبی به انقلابیون دو هفته مهلت داد تا همه مبادی ورودی زمینی، دریایی و هوایی را به وزارت کشور تحویل دهند.

این در حالی است که بسیاری از فرودگاهها، بنادر و مبادی مرزی هنوز تحت کنترل انقلابیونی است که رژیم قذافی را سرنگون کردند به عنوان مثال فرودگاه بین المللی طرابلس تحت کنترل انقلابیون الزنتان است.