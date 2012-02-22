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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

اشتباه ستاد انتخابات استان کرمانشاه در اعلام اسامی قطعی نامزدها

اشتباه ستاد انتخابات استان کرمانشاه در اعلام اسامی قطعی نامزدها

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: ستاد انتخابات استان کرمانشاه صبح امروز در اشتباهی آشکار دومرتبه اقدام به جابجایی اعلام اسامی نامزدها در حوزه انتخابیه استان کرمانشاه کرد که سرگردانی رسانه‌ها را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، پورتال استانداری کرمانشاه که علی‌القاعده باید منبع رسمی اعلام اخبار و گزارشات و اطلاعیه‌های ستاد انتخابات استان کرمانشاه باشد و رسانه‌ها باید اخبار دقیق و سریع را به آن استناد کنند در اشتباهی فاحش دومرتبه بر خروجی خود اسامی قطعی نامزدهای حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین را تغییر داد که سبب سردرگمی رسانه‌ها و نامزدهای این حوزه شد.

این تارنما در خبر اولیه خود اسامی سه نفر از نامزدهای این حوزه انتخابیه شامل ارسلان رضایی، رمضان دهنوی و عزیزالله رحمتی را حذف کرده بود که این اسامی در لیست ارائه شده در خبر اول خبرگزاری مهر آمده بود.

خبرگزاری مهر به عنوان رسانه مورد وثوق در معادلات کشور و استان و مرجع مطبوعات و سایت‌ها تلاش کرد در سریعترین زمان ممکن اخبار صحیح را منتشر کند که با انتشار خبر اشتباه پورتال استانداری، مجبور به تغییر و اصلاح خبر دقیق خود شد. این درحالی است که ساعتی پیش پورتال استانداری کرمانشاه با افزودن این سه نامزد به لیست اسامی خود خبر اولیه مهر را تائید کرد و آن را روی خروجی قرار داد.

این گونه اقدامات غیرمسئولانه و سهل‌انگاری در اطلاع رسانی قابل استناد منجر به بی‌اعتمادی رسانه‌ها به پورتال رسمی دولت در استان و از طرفی بی‌اعتمادی به رسانه‌هایی که به استناد آن خبر رسانی می‌کنند از سوی مردم می‌شود که شایسته است ستاد انتخابات استان کرمانشاه در این شرایط و برهه حساس و ایام نزدیک به انتخابات دقت خود را صدچندان کرده و سبب بی‌اعتمادی به خبرهای دقیق رسانه‌های خبری از جمله خبرگزاری‌ها نشود.

کد مطلب 1541369

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