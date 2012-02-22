اشتباه ستاد انتخابات استان کرمانشاه در اعلام اسامی قطعی نامزدها

به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، پورتال استانداری کرمانشاه که علی‌القاعده باید منبع رسمی اعلام اخبار و گزارشات و اطلاعیه‌های ستاد انتخابات استان کرمانشاه باشد و رسانه‌ها باید اخبار دقیق و سریع را به آن استناد کنند در اشتباهی فاحش دومرتبه بر خروجی خود اسامی قطعی نامزدهای حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین را تغییر داد که سبب سردرگمی رسانه‌ها و نامزدهای این حوزه شد.

این تارنما در خبر اولیه خود اسامی سه نفر از نامزدهای این حوزه انتخابیه شامل ارسلان رضایی، رمضان دهنوی و عزیزالله رحمتی را حذف کرده بود که این اسامی در لیست ارائه شده در خبر اول خبرگزاری مهر آمده بود.

خبرگزاری مهر به عنوان رسانه مورد وثوق در معادلات کشور و استان و مرجع مطبوعات و سایت‌ها تلاش کرد در سریعترین زمان ممکن اخبار صحیح را منتشر کند که با انتشار خبر اشتباه پورتال استانداری، مجبور به تغییر و اصلاح خبر دقیق خود شد. این درحالی است که ساعتی پیش پورتال استانداری کرمانشاه با افزودن این سه نامزد به لیست اسامی خود خبر اولیه مهر را تائید کرد و آن را روی خروجی قرار داد.

این گونه اقدامات غیرمسئولانه و سهل‌انگاری در اطلاع رسانی قابل استناد منجر به بی‌اعتمادی رسانه‌ها به پورتال رسمی دولت در استان و از طرفی بی‌اعتمادی به رسانه‌هایی که به استناد آن خبر رسانی می‌کنند از سوی مردم می‌شود که شایسته است ستاد انتخابات استان کرمانشاه در این شرایط و برهه حساس و ایام نزدیک به انتخابات دقت خود را صدچندان کرده و سبب بی‌اعتمادی به خبرهای دقیق رسانه‌های خبری از جمله خبرگزاری‌ها نشود.