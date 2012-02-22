بیست و ششمین شعبه خبرگزاری ایکنا در گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل خبرگزار ایکنا عصر چهارشنبه در مراسم راه اندازی شعبه استانی ایکنار در گرگان گفت: اولین و تنها خبرگزاری تخصصی قرآن کریم در جهان اسلام با عنوان خبرگزاری قرآنی ایران از 20 آبان 1382 کار خود را با تولید هفت خبر در روز به زبان فارسی آغاز کرد و اینک پس از گذشت هفت سال از فعالیت خود توانسته است با تولید روزانه 750 خبر از مرز 650 هزار خبر قرآنی گذر کند.

حجت الاسلام سید مهدی تقوی افزود: این خبرگزاری تاکنون در 26 استان فعال شده است و تا یک ماه آینده در تمام استان های کشور راه اندازی می شود.



وی بیان داشت: این خبرگزاری از نظر تنوع زبانی در بین خبرگزاری های جهان اسلام رتبه اول را داراست و در حال حاضر ایکنا به 23 زبان به تولید و انعکاس اخبار قرآنی می پردازد.

وی تصریح کرد: ایکنا با سه هزار خبرنگار افتخاری و 140 خبرنگار فعال با روزانه 40 خبر، از خبرگزاریهای فعال است و از افتخارات این بخش این است که مقام معظم رهبری عضو این جمع قرآنی هستند.

مسئول سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور گفت: شعبه شمال شرق سازمان فعالیت های قرآنی در گلستان افتتاح می شود.

وی محور کار سازمان را پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم و اینکه قرآن را سنگ بنای همه علوم اعلام کنند عنوان کرد.

حجت الاسلام تقوی از راه اندازی سرویس های جدید قرآن وسلامت در ایکنا خبر داد و گفت: این سرویس ها مخاطبان ویژه خود را پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه هم اکن.ن قرآن تنها به 37 زبان ترجمه شده است بیان داشت: زبانهای زنده دنیا دو هزار زبان است و ما در این زمینه بسیار عقب هستیم که باید تلاش وافر کنیم.