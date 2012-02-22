سازمان ملل متحد تجاوزات اسرائیل را توجیه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "حسن فضل الله" گفت : بار دیگر رژیم صهیونیستی حاکمیت لبنان را نقض کرده است.

وی افزود: تجاوز صهیونیستها به منطقه عیترون در جنوب لبنان گواه این واقعیت است که لبنان همواره در معرض تهدید اسرائیل قرار دارد و حریم زمینی، دریایی و هوایی آن نقض می شود.

این نماینده پارلمان لبنان بیان کرد: سازمان ملل متحد فقط تماشاگر تجاوزات اسرائیل به لبنان است و حداقل موضع منصفانه ای اتخاذ نمی کند و به صورت عمدی سعی در کم رنگ جلوه دادن یا توجیه آن می کند به ویژه اینکه گزارشهای دبیر کل سازمان ملل همواره جانب اسرائیل را گرفته است.

وی گفت : ما مخالفت خود را با توجیه بدون دلیل این تجاوزات اعلام می کنیم و سرزمینی که با خون شهیدان آزاد شده است نمی تواند جولانگاه اسرائیلی ها باشد.

فضل الله بیان کرد: این تجاوز اسرائیل به لبنان صحیح بودن آمادگی مقاومت برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را نمایان تر می کند.

شایان ذکر است دیروز صهیونیستها علاوه بر نقض حریم هوایی لبنان در منطقه الباط در عیترون، حاکمیت زمینی لبنان را نیز نقض کردند.