2900 مهندس در گرگان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان اظهار داشت: امروز بزرگترین صف و سنگری که مورد هجمه دشمن است سنگر حوزه و علم دانایی است.

وی افزود: دشمنان ما از بیرون ناامید شده اند و اختلاف انداختن قومیت ها در انتخابات پروژه دشمنان ما است.

گرزین تصریح کرد: سطح فرهنگ مردم ما بالا رفته است و گرگان شهری است که در خصوص دیوارنویسی اصلا موردی نداشته است.



وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته حتی نشریات منتقد نیز در استان نقد های مناسب ومعتدل تری نسبت به قبل داشتند گفت: این نشان دهنده این است که ما به باور اجتماعی "ما می توانیم" رسیده ایم.



فرماندارگرگان در ادامه اظهارداشت: بودجه کشور مشکلی ندارد اما در شرایط تحریم های امروز کسانی که نیاز مالی ندارند داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف دهند.



وی افزود: موضوع انتخابات موضوع ملی وفراگیر است وتعداد شعب اخذ رای ما در گرگان 215 شعبه است وعوامل اجرایی از منشی وکار پرداز 890 نفر هستند و450نفر نیز کاربر یارانه در شعب حاضر هستند.

وی 480نفر اعضای هیئت نظارت،20نفر از اعضای هیئت بازرسی،260راننده،20نفر شورای تامین ،215نماینده فرماندار در هر صندوق ونمایندگان کاندیداها در هر دو صندوق را از دیگر عوامل اجرایی این دوره از انتخابات ذکر کرد.

گرزین بیان داشت: کسی نمی تواند به خود اجازه دهد کوچکترین دخل وتصرفی در رای ها کند.