بابلسر و مشهد به دور دوم زیرگروه والیبال بانوان صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله مقدماتی مسابقات والیبال زیر گروه بانوان دسته دوم باشگاههای کشور که در منطقه شمال با حضور سه تیم، بابلسر نماینده مازندران، کردکوی گلستان و مشهد نماینده خراسانهای رضوی به صورت دوره ای در سالن ورزشی دانشگاه مازندران برگزار شد، تیم بابلسر با دو پیروزی به عنوان تیم نخست گروه دست یافت.



تیم مشهد با یک پیروزی برابر کردکوی و شکست مقابل بابلسر به عنوان تیم دوم به مرحله دوم و جمع هشت تیم مرحله پایانی مسابقات والیبال زیر گروه بانوان دسته دوم باشگاههای کشور صعود کرد.



رئیس هیئت والیبال مازندران، مسابقات والیبال دسته دوم بانوان کشور در چهار منطقه به صورت دوره ای برگزار و در پایان هشت تیم صعود کننده در یک منطقه با هم رقابت می کنند.



معصومه قلی زاده افزود: در نهایت دو تیم برتر به مسابقات لیگ دسته یک کشور صعود خواهند کرد.