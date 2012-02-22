همایش گرامیداشت روز ملی مهندسی در اراک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم شامگاه چهارشنبه به همت بسیج مهندسین و با حضور استاندار مرکزی، فرمانده سپاه روح الله و جامعه مختلف مهندسین ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین استان مرکزی گفت: امروز بسیجیان با حضور در بخش‌های مختلف موجبات عزت و افتخار ایران اسلامی را فراهم کرده‌اند و از برکت وجود بسیجیان است که دشمنان تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف پلید خود دست یابند.

علی فراهانی افزود: بسیج هم‌اکنون در میان همه قشرهای مردم نفوذ کرده و از دانش‌آموز بسیجی گرفته تا دانشجو، استاد، مهندس، دکتر، بازاری، ورزشکار، هنرمند بسیجی و همه و همه آماده دفاع از ایران اسلامی هستند.



وی گفت: بیش از 2500 مهندس استان در گرایشهای مختلف مهندسی عضو بسیج مهندسین استان مرکزی هستند.



وی افزود: بسیج مهندسین استان مرکزی با تشکیل 63 انجمن تخصصی و 3 کانون در شهر های اراک خمین و ساوه در 4 حوزه تخصصی و حرفه ای، علمی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و اطلاع رسانی فعالیت می کند.

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان مرکزی افزود: مهندسان عضو سازمان بسیج مهندسی سپاه روح‌الله استان مرکزی در زمینه‌های مختلفی فعالیت دارند که نظارت بر نحوه ساخت ‌و ساز و اجرای پروژه‌های عمرانی استان، مشارکت در طرح‌های بسیج سازندگی، نظارت بر ساخت و ساز مناطق محروم و افراد بی‌بضاعت و زیر پوشش کمیته امداد بخشی از این فعالیت‌‌هاست.



در این همایش مهندسان بسیجی با امضای طوماری ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات آمادگی خود را برای خلق حماسه در پای صندوق های اخذ رای اعلام کردند.