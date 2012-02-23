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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

تعاونی فراگیر ملی صنایع دسنی البرز به ثبت رسید

تعاونی فراگیر ملی صنایع دسنی البرز به ثبت رسید

کرج - خبرگزاری مهر: شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی استان البرز با شماره 22462 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

معاون صنایع دستی استان البرز با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم‌اکنون این شرکت دارای 289 عضو است و کارهای لازم برای جذب اعضای جدید در حال انجام است.

سعید امینی افزود: اعضای شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی بر اساس نوع فعالیت به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

وی افزود: در برنامه‌ریزیهای آتی از اعضای این شرکت برای حضور در نمایشگاه‌ها، برنامه‌ها و همایشهای تخصصی دعوت می‌شود.
 
وی تصریح کرد: صدور برگه‌های سهام اعضا در حال انجام است و پس از صدور تحویل داده می‌شود.
 
معاون صنایع دستی استان البرز یادآور شد: ازجمله تصمیماتی که در هیات شرکت تعاونی مذکور اتخاذ شد تامین ساختمانی برای استقرار دفتر مرکزی تعاونی است.
 
وی گفت: تامین این فضا با همکاری معاونت صنایع دستی و اداره تعاون استان البرز در حال پیگیری است.
 
امینی افزود: یکی از برنامه‌های میان‌ مدت این شرکت تعاونی احداث نمایشگاه‌های دائمی صنایع دستی است که با همکاری شهرداری کرج در دست اقدام است.
 
کد مطلب 1541391

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