تعاونی فراگیر ملی صنایع دسنی البرز به ثبت رسید

معاون صنایع دستی استان البرز با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماکنون این شرکت دارای 289 عضو است و کارهای لازم برای جذب اعضای جدید در حال انجام است.
سعید امینی افزود: اعضای شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی بر اساس نوع فعالیت به گروههای مختلف تقسیمبندی میشود.
وی افزود: در برنامهریزیهای آتی از اعضای این شرکت برای حضور در نمایشگاهها، برنامهها و همایشهای تخصصی دعوت میشود.
وی تصریح کرد: صدور برگههای سهام اعضا در حال انجام است و پس از صدور تحویل داده میشود.
معاون صنایع دستی استان البرز یادآور شد: ازجمله تصمیماتی که در هیات شرکت تعاونی مذکور اتخاذ شد تامین ساختمانی برای استقرار دفتر مرکزی تعاونی است.
وی گفت: تامین این فضا با همکاری معاونت صنایع دستی و اداره تعاون استان البرز در حال پیگیری است.
امینی افزود: یکی از برنامههای میان مدت این شرکت تعاونی احداث نمایشگاههای دائمی صنایع دستی است که با همکاری شهرداری کرج در دست اقدام است.
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