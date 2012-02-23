برخی کاندیداها بعد از پیروزی از شعارهای خود فرار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در همایش سراسری کارگران جبهه متحد اصولگرایان که درحسنیه الزهرارا سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد گفت: در هر انتخاباتی تلاش برای پیروزی وجود دارد، اما در کمتر انتخاباتی به وظایف پس از پیروزی در انتخابات توجه می‌شود. برخی با وعده و وعیدهای نادرست برای جذب آراء تلاش می‌کنند و بعد از پیروزی با فرافکنی از شعارهای خودشان فرار می‌کنند، لذا همه ما باید از این مسیر پرهیز کنیم.



وی در ادامه افزود: سال جهاد اقتصادی هم جهش در اقتصاد و هم این‌که ما نباید عقب‌گرد کنیم را می‌طلبد، همچنین ما باید در مقابل تحریم‌ها مصون باشیم. مسیری را جبهه متحد اصولگرایی انتخاب کرده که در صورت توفیق بتواند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند و با مطالبه به حق در چارچوب قوانین با جدیت مسیری را دنبال کند که جامعه یک وضعیت با ثبات اقتصادی را ببیند.



زاکانی با بیان اینکه قبل از این‌که بحران ارز و طلا اتفاق بیافتد رییس بانک مرکزی را دعوت کردیم اظهارداشت: بهمنی با اشاره به پشتوانه‌های طلا و ارز اطمینان می‌داد که ظرف یک هفته اوضاع جمع و جور می‌شود. اتفاقی که در این حوزه افتاد قابل پیشگیری بود، لذا از وظایف مجلس این است که تلاش کنند با ایجاد اشتغال و شرایط مختلف سردرگمی در جامعه نباشد.



رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایی با اشاره به این‌که با قانون خوب می‌شود جلوی بعضی از مشکلات را گرفت افزود: ‌در همین چند سال قانونی تصویب کردیم که براساس آن مجروحین تصادفات در بیمارستان‌ها پولی نپردازند، لذا با یک قانون و پیش‌بینی بودجه مشکلات دراین زمینه مرتفع شد.



وی تصریح کرد: قصد جبهه متحد اصولگرایی این است که در این مسیر حرکت کند که بتواند حداقل‌ها را برای ایجاد ثبات در بازار و ایجاد اشتغال و تولید داخلی فراهم کند، لذا امیدواریم به سمتی برویم که کاستی‌های موجود را از بین ببریم.



زاکانی با بیان این‌که ما در جهت حرکت در این مسیر برای رفع کاستی‌ها هستیم افزود:‌ برای ما توفیقی است که برادر عزیزمان آقای فرمانی را در جمع خودمان ببینیم، زیرا وجود یک نماینده از جامعه کارگری حلاوت ویژه‌ای دارد.



وی با تاکید بر این‌که نگاه ما باید به این سو باشد که قدر کار و کارگر را بدانیم گفت: ما باید ایجاد یک مجلس برنامه‌محور و مجلسی را که در آن روزمرگی نباشد دنبال کنیم.



زاکانی در پایان با اشاره به کارهای عقب مانده در کمیسیون‌های مجلس گفت: همت ما باید بر این باشد که کارهای عقب‌مانده را با جدیت دنبال کنیم و امیدواریم در این زمینه پاسخ‌گوی لطف خدا و مردم باشیم.

