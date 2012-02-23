دستگیری خواهران سارق در کرج/ وقوع یک فقره تصادف فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش ماموران انتظامی شهرستان کرج و هوشیاری شهروندان، اعضای باند چهار نفره خواهران سارق که در پوشش مشتری از مغازه هاو پاساژهای کرج سرقت می کردند دستگیر شدند.

عبدالرضا خیرخواهان فرمانده انتظامی شهرستان کرج در تشریح این خبر اظهار گفت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر دستگیری فرد سارقی در یکی از بازار های کرج بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری 13 شهید باهنر برای بررسی موضوع به محل اعزام شده و طی تحقیقات اولیه از این زن مشخص شد که وی به همراه سه نفر دیگر از خواهرانش در پوشش خریدار در یک فرصت مناسب از مغازه های بازار سرقت می کنند.



وی افزود: طبق گفته های این زن سارق و با توجه به اینکه سایر خواهران وی در قسمتهای دیگر بازار به صورت انفرادی یا دو نفره پراکنده شده و در حال سرقت هستند، ماموران بلافاصله با راهنمایی های متهم و با مسدود کردن راههای ورودی و خروجی بازار و اطلاع به کسبه بازار در مورد وجود سه زن سارق در بازار با مشخصات مورد نظر، در نهایت هر سه نفر آنها را در حالیکه ظاهرا در حال خرید از یک مغازه لوازم دکوری بودند دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

وقوع یک فقره تصادف فوتی در آزادراه کرج قزوین

روز گذشته بر اثر برخورد پنج دستگاه خودرو در آزادراه کرج – قزوین متاسفانه راننده یک دستگاه پراید بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد. برابر اعلام پلیس راه آزادراه کرج - قزوین در ساعت هشت و 15 دقیقه صبح روز گذشته در لاین شمالی این آزادراه، بعد از پل حصارک در اثر برخورد پنج دستگاه خودرو، راننده یک دستگاه خودرو پراید بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

طبق اعلام کارشناسان پلیس راه، علت تصادف عدم توجه وسایل نقلیه در حال حرکت نسبت به خودرو جلویی و عدم رعایت فاصله طولی تشخیص داده شد.